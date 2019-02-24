"Зеленые крыши", или пешеходные переходы для животных (Фото) Переходы для животных - это специальные постройки, которые позволяют животным безопасно преодолеть созданные руками человека барьеры, такие как шоссе. Сюда могут входить как наземные, так и подземные переходы, туннели и мосты, а также специальные "зеленые крыши" и «"лестницы для рыбы".