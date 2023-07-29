Грицько на природе, Одарка на гнезде: как по ногам определить пол аиста

Пара аистов из Нацпарка "Пирятинский" уже несколько лет поднимает на крыло по пятеро птенцов

Лето подходит к концу. Вскоре полетят в теплые края и Грицько с Одаркой — самая популярная аистиная семья Украины, за жизнью которой в режиме онлайн некоторое время могли наблюдать все желающие. Как и в прошлом году, они поставили на крыло пятерых птенцов. Но бесплатное "кино" на этом не закончилось.

Ученые из Национального природного парка "Пирятинский" обещают продолжение "сериала" с участием барсуков и других зверей, на которых готовят фотоловушки.

Почему спасение раненого птенца – плохая идея

Как отличить отца Грицька от матери Одарки? Этот вопрос больше всего волновал украинцев, которые следили за круглосуточным стримом на YouTube-канале, запущенном в конце марта Национальным природным парком "Пирятинский" при поддержке ООО "Леляковское" (Полтавщина) для наблюдения за семьей аистов и сбора информации о гнездовом поведении. А когда вылупились аисты, подписчики канала больше всего беспокоились за самого маленького, которого назвали Юрасиком, ведь он появился на свет 6 мая, у Юрьев день.

— Даже собирались спасать птенца — забирать из гнезда — чтобы не дать ему погибнуть от произвола собственной матери, — рассказывает доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко и по совместительству научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло. — "Разборки" в этой семье возникли примерно через две недели после того, как вылупился последний, пятый, птенец.

Тогда была засуха, и родители-аисты, вероятно, почувствовали затруднения в обеспечении своего потомства пищей. У Одарки включился какой-то раздражитель, поэтому она стала проявлять агрессию по отношению к самому хилому Юрасику, пытаясь поймать его и выбросить из гнезда. Малыш сопротивлялся, убегал, отбивался от нее и от старших братьев-сестер. И этим доказал, что способен к выживанию. Грицько, между тем, не вмешивался в конфликт, — говорит ученый.

К счастью, до худшего не дошло — в птичьей семье наступил мир, и дальше подобных инцидентов уже не возникало.

Анатолий Подобайло: "Скажу, как есть: лучше посадить десяток деревьев, чем спасти одного раненого птенца"

Сегодня, по словам Анатолия Подобайло, Юрасик ничем не отличается от братьев-сестер, которые вылупились несколькими днями раньше его. Разве что летать стал позже их — примерно на столько же дней, на сколько позже появился на свет.

– Природа устроена очень рационально. У нее свои законы, в которые людям не стоит вмешиваться, говорит доцент Подобайло. — Участники же чата на круглосуточном YouTube-канале, которые имели возможность наблюдать за гнездовой жизнью аистов, очеловечивали их отношения, и возможная гибель птенца казалась им трагедией. Хотя для птиц это, в принципе, норма. При дефиците корма родители нередко выбрасывают самых слабых детей из гнезда, а то и поедают их, чтобы спасти сильнейших или спастись самим.

Если бы так случилось, что мы бы подобрали Юрасика на земле, то вряд ли он стал бы когда-нибудь на крыло. Он не научился бы добывать себе пищу, жить в стае. И был бы вечным бременем для тех, кто за ним ухаживал бы. Обычно добросердечные люди отдают десятки раненых птиц в зоопарки, а там, проявляя гуманность, их принимают.

Но экспозиционной ценности птица с перебитым крылом не представляет, а ресурсов на ее вскармливание, возможно, ампутацию и затем содержание уйдет очень много. К сожалению, объяснить это людям почти невозможно. Можете, конечно, забросать меня тапками, но я скажу, как есть: лучше посадить десяток деревьев, чем спасти одного раненого птенца.

Птичий 18+: как паруются аисты

— Анатолий, а теперь ответьте на другой вопрос, который чаще всего встречался в чате: по каким признакам отличить аиста мужского пола от женского?

— Этот вопрос был особенно актуален в период высиживания яиц. Ведь родители по очереди греют яйца, и их практически невозможно идентифицировать. И все же благодаря видеокамере все могли увидеть момент спаривания птиц, после чего все стало проясняться. На этом фрагменте видео я сделал возрастное ограничение 18+, что сразу вызвало чрезвычайный интерес пользователей интернета. Видео набрало полмиллиона просмотров!

— До этого вы тоже не различали птиц по полу?

— Ученых это особо не беспокоит. Хотя Грицько чуть больше Одарки, у него несколько толще ноги и немного крупнее основание клюва. Но больше всего бросается в глаза его оперение — оно всегда немного неряшливое, корявое. Кроме того, он, вероятно, старше самки. А Одарку можно отличить по более красным ногам – это ее индивидуальная особенность. Она больше сидела в гнезде, он больше бродил на природе.

— Я обратила внимание, что взрослые птицы практически не бывали вместе в гнезде. Так что у меня нескромный вопрос: когда они спариваются?

— У моногамных птиц половые железы развиваются только в тот момент, когда они размножаются. Тогда у самцов семенники (они спрятаны внутри брюшной полости) увеличиваются в весе в сотню раз, с горошины до размера примерно половины средней картофелины. У самки активно начинает работать единственный яичник. Но этот период длится всего около недели. И как только он заканчивается, половые железы выключаются, уменьшаясь в десятки раз. А если половые железы выключены, то и все признаки полового диморфизма, то есть анатомических различий, сглаживаются. Это такое эволюционное превосходство птиц. 90 процентов своей энергии они тратят на возможность летать.

— В прошлом году пара Грицько и Одарка также вывели на свет пятерых птенцов. Это самое большое количество яиц, которые самка может отложить за период спаривания?

— Думаю, что да. Ведь период спаривания, как я уже сказал, длится примерно неделю, а у самки к тому же есть только один яйцепровод, поэтому она способна откладывать яйца через день. Однако самец должен снабжать ее сперматозоидами каждый день, чтобы они могли проникнуть в желток в начале яйцепровода и произошло оплодотворение.

Сколько птенцов имеет успешная аистиная семья

— Вы же наблюдали не только за гнездом Грицька и Одарки. Как у других пар с выводками?

— Всего в Национальном природном парке "Пирятинский" и на границе с ним мы насчитали 70 аистиных гнезд. Они находятся почти в двадцати населенных пунктах. Но только Леляки, где гнездятся Одарка и Грицько, и Повстень окружены со всех сторон лугами Нацпарка, которые наш партнер — Леляковская сыроварня — вовремя и правильно скашивает, поэтому тут особенно благоприятные условия для питания аистов. Случайно или нет, но именно в этих селах мы зафиксировали по пятеро птенцов в одном гнезде.

В других селах по-разному. Часть гнезд в этом году остались пустыми, процентов 10 пар были без птенцов. У нескольких семей выжил не весь выводок. В одном селе люди нашли трех малышей, погибших по очереди. Есть версия, что повадился ястреб. Хотя аисты обороняются от этих хищников, но если пара молодая, неопытная и оставляла птенцов без присмотра, такое может произойти. Также вороны могут нападать… Средний показатель птенцов на успешное гнездо – 2,4. А каждая успешная семья имеет по два-три птенца.

Большие семьи у тех аистов, которые гнездятся в селах, находящихся ближе к пойме, а значит, к пищевой базе. Здесь фиксировали по два-четыре птенца в одном гнезде. В Каплинцах, например, мы в общей сложности около десятка насчитали.

А есть села, например, Новые Мартыновичи Пирятинской громады, в которых вообще аисты не гнездятся. Вероятно, они привязаны к местам, на которых жили их предки. Новые Мартыновичи сравнительно молодое село, специально построенное для переселенцев из Чернобыльской зоны лет 35 назад.

Количество гнезд, по нашим наблюдениям, несколько уменьшается. В Сасиновке, например, когда-то было три гнезда, потом два, сейчас осталось одно, но вот уже два года пара, которая там живет, не может вывести птенцов. Но чтобы сделать достоверные научные обобщения, нужно проводить длительные наблюдения.

Студенты Киевского национального университета практикуются в учете пернатых

— Что можно сказать сегодня?

— То, что Грицько и Одарка опытные родители. Они ни на секунду не оставляли своих детей без присмотра, пока те не стали, как хорошие гусята. Поэтому уже второй год подряд ставят на крыло по пятеро птенцов.

Много корма аисты находили непосредственно в селе: червей, мышей, майских жуков, личинок… Кстати, лягушки, которые чаще всего вызывают негативные эмоции у участников чата, составляют менее 10 процентов в рационе этих птиц.

Первый вылет птенца был зафиксирован 3 июля, последний — 12-го. То есть самка неделю откладывала яйца, неделю вылуплялись птенцы, и эта временная разница сохранилась до того, как им пришла пора становиться на крыло.

Мы записали на жесткий диск терабайты видео, по которым зимой на ускоренной прокрутке будем спокойно изучать поведение птиц, вырезать интересные моменты.

Почему bird watcher круче профессиональных орнитологов

— Расскажите подробнее о кольцевании аистов. В Национальном парке "Пирятинский" это произошло впервые?

— Цель кольцевания — изучение миграционных путей птиц. Это старый классический метод изучения движения птиц в природе, который мы действительно применили впервые. Наш орнитолог Виталий Казанник заказал в Украинском центре кольцевания птиц два вида колец (их производят в Евросоюзе по единому стандарту). Одно из них нового образца, пластмассовое, хорошо видно в бинокль или в современный фотоаппарат с хорошей оптикой, а второе — обычное, долгосрочное, изготовленное из алюминия. Кольца имеют индивидуальный номер, что позволит при смерти птицы передать информацию о ней в Европейский центр кольцевания птиц. Но мы с коллегами надеемся узнать больше о живых детях Грицка и Одарки, которые вскоре улетят в Африку. Надеемся, их сфотографируют где-нибудь в Израиле.

Благодаря пластмассовым кольцам перелет птиц могут также фиксировать бёрдвотчеры

— Как вы об этом узнаете?

— Сейчас в развитых странах очень популярен такой экологический способ досуга, как bird watching (в буквальном переводе "наблюдение за птицами"). Этих бёрдвотчеров очень много. У них есть свои сообщества, они соперничают между собой в количестве наблюдений за день. Это практически спорт. И они способны получить информации гораздо больше, чем профессиональные орнитологи, которых в мире не хватает. Поэтому будем ждать обратной связи от любителей наблюдать за птицами. На пластмассовом кольце есть наши данные.

— Кажется, вы планировали повесить молодняку маячки, по которым можно отслеживать их миграцию онлайн. Что-то не получилось?

— Просто цена вопроса достаточно высока. Пять маячков стоят 7 тысяч евро. Директор Леляковской сыроварни пообещал, если все будет нормально с бизнесом, помочь их купить в следующем году.

Чтобы окольцевать аистов, их пришлось вытаскивать из гнезда граблями

— Кстати, как птенцы перенесли операцию по окольцеванию?

— Таких крупных птиц, как аисты, окольцовывают тогда, когда они практически достигли веса взрослого, то есть, когда скелет уже сформировался и кости больше не будут расти. Чтобы затянутое кольцо в перспективе им не мешало. И вместе с тем нужно выбрать такой момент, когда они еще не предпринимают попыток летать. Иначе поднимешься к гнезду, а они выпрыгнут и станут легкой добычей для собак. Поэтому нужно угадать момент, который длится буквально неделю-полторы. Мы с Виталием Казанником сделали это во второй декаде июня. Поднялись на ковше сельхозмашины к гнезду, половили малышню в мешки.

Анатолий Подобайло с Виталием Казанником во второй декаде июня провели операцию по кольцеванию птиц

Кольцевали внизу с помощью студентов, находившихся на практике. Кроме того, взвесили птенцов кантером, замерили длину цевок, клювов, крыльев. Самый маленький весил 3400 граммов, самый большой — всего 5100. Тогда положили их обратно в мешки и подняли в гнездо. Родители в это время сидели на крыше соседнего дома, сопротивления не оказывали.

Аистят взвесили, сделали замеры и снова в мешках вернули в гнездо

— Помню, вы опасались реакции участников чата на возможную смерть младшего аиста в прямом эфире. Потому и стримить перестали?

— Прямые стримы были запрещены СБУ из-за того, что они в военное время могут представлять опасность, давая наводку врагу. Так это или нет, не нам решать. Но Служба безопасности разослала СМС всем, у кого есть видеокамеры и кто ведет стримы, с просьбой не выходить в прямые эфиры. Мы выполнили это указание. Подписчики, мне кажется, отнеслись с пониманием к этому. Хотя были огорчены, спрашивали, когда возобновятся круглосуточные прямые включения. Но с тех пор мы не вели стрим. Выкладываем на YouTube-канал только самые интересные фрагменты вчерашних или позавчерашних записей, минут на 5-10, которые уже не представляют угрозы обнаружения работы ПВО. И таким образом поддерживаем интерес нашей аудитории.

— Аисты вот-вот полетят в теплые края, и тысячи ваших подписчиков, интересующихся дикой природой, останутся без действительно увлекательного "кино". Будете ли вы выкладывать новые "серии", работая с обработкой записанного материала?

— Прежде всего, замечу, что наши стримы очень многим людям служили психологической разгрузкой, помогали легче переносить тревогу, связанную с военными действиями. Но мы продолжаем научные исследования, будем выкладывать интересные фотографии зверей, которые находятся под охраной Национального парка "Пирятинский", с которыми аисты связаны сотнями экологических связей.

Мы возобновим работу с фотоловушками. Этот относительно новый технологический вид исследований зоомира базируется на использовании специальных фотоаппаратов, которые защищены от действия природных факторов и реагируют на движения. Их зоологи часто ставят на звериных тропах, водопоях, охранники — на важных объектах, если нет возможности смотреть прямые трансляции.

Перелетные птицы ждут попутного ветра, чтобы в Африке пережить холода

Мы два года перед широкомасштабной войной таким образом наблюдали жизнь двух семей барсуков. Но во время наступления оккупантов, дошедших до Прилук, от которых до нас рукой подать, отдали свои обе фотоловушки теробороновцам. Благодаря им они контролировали ситуацию вокруг Пирятина, чтобы не допустить возможной высадки вражеского десанта. Теперь, после полуторагодичного перерыва, возобновим исследования.

С помощью фотоловушек, которые автоматически в зависимости от настроек делают серии фотографий или снимают видео, наша команда когда-то насобирала тысячи фото, на которых насчитали несколько десятков видов животных и птиц. Среди них есть уникальные кадры. Думаю, людям это будет любопытно. Поэтому обратился к нашим подписчикам с просьбой собрать средства на новые фотоловушки, и уже закрыли сбор – четырех нам достаточно. Так что в течение зимы будем выкладывать фото и рассказывать людям о животных, к которым аисты возвращаются весной.

Фото, видео предоставлены Анатолием Подобайло