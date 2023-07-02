Как "петушки" спасли украинских бобров от уничтожения

Люди борются с бобрами, не понимая, что сами наносят природе еще больший вред

В Национальном парке "Пирятинский" в Полтавской области бобры частично вернули реку Руду в старое русло. Ученые, изучающие этих крупных грызунов, утверждают, что после человека бобры — самые завзятые строители.

- Естественному восстановлению популяции бобров способствовала… мода, — говорит доцент кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т. Г. Шевченко и по совместительству научный сотрудник Национального природного парка "Пирятинский" Анатолий Подобайло. — Если помните, в конце 80-х — начале 90-х годов в моду вошли шапочки, которые называли "петушками". Ценность меха после этого резко упала.

До этого в СССР долгое время были чрезвычайно популярны шапки из ондатры, норки, "пыжика" (шкурки теленка северного оленя), бобра… В Украине, за исключением небольших ареалов на Полесье, эти животные не водились, потому что их уничтожали браконьеры. Я впервые увидел следы зубов бобра на дереве в заказнике под Каневом, будучи студентом. А сейчас, спустя десятилетие, занимаюсь исследованием роли бобров в формировании и реставрации экосреды.

Экосистемные инженеры

— Анатолий, погодите! Каково формирование экосреды? Уничтоженные деревья по берегам рек и запруды, замедляющие или перекрывающие течение воды? Разве не этим "славятся" бобры? Разве это не противоречит сохранению природы и не вызывает конфликты людей с большими грызунами?

— Стереотипы мышления очень живучи. Бобры, в отличие от людей, не уничтожают деревья. Они ими питаются! Причем едят только кору и камбий — мягкий слой древесины, находящийся под корой, благодаря которому растение утолщается. Выбирают мягкие породы: осину, иву, березу. Причем очень редко стачивают стволы, больше в диаметре, чем 20 сантиметров. В основном выбирают молодые, по 10-15 сантиметров, на которые нужно тратить меньше усилий. По этой же причине бобры не будут тянуть дерево дальше, чем за триста метров от своего жилья. Кстати, мы наблюдаем, что некоторые из надгрызенных ими деревьев растут годами, и к ним животные больше не подходят. Словом, ни один бобер не может обезлесить столь большие площади, как это делают люди… А деревья в природе сами высеваются.

Стебли кустов становятся кормом бобров на зиму

К тому же насаждения в рекреационных зонах, парках очень легко уберечь от повреждений или сгрызаний, обмотав их сеткой, которая используется при штукатурке. Сетка бобрам не по зубам, и они уйдут в другое, безлюдное место, построят там норы. Поляки, например, в местах, где бобры роют норы или выстроили запруду, кладут трубу, а на входе воды ставят решетку, чтобы они не забивали ее ветками.

От запруд, чтобы вы понимали, пользы больше, чем проблем. Собственно, наши научные исследования касаются изучения этой "деятельности" крупных грызунов.

— Польза? В чем она проявляется?

— Бобры — ключевой вид дикой природы, который формирует экологию не только для себя, но и для соседей. Неудивительно, что их называют экосистемными инженерами. Эти животные заселяют малые непромерзающие реки, озера, пруды, болота и мелиоративные каналы с широколиственными деревьями и кустарниками на берегах. Живут там семьями по 2-10 особей. Ежегодно в мае-июне в семье рождается 2-4 малыша. Бобры строят домики с подводными входами и норы. Если водоем недостаточно глубок, строят запруды из поваленных деревьев. Их система ходов и каналов защищает малышей от хищников и облегчает доступ к растительности, которой питаются бобры. Летом они едят зелень, корни рогозы, осоки, кувшинки, других водных растений, молодую кору. На зиму заготавливают ветки и стволы деревьев, затапливая их водой, прореживая таким образом прибрежные кустарники и леса. Чаще эти животные "вырубают" осину и иву, а хвойные деревья из-за подтопления погибают. Иногда это существенно изменяет облик окружающего ландшафта.

Анатолий Подобайло со студенткой Дарьей Терех, собиравшей материал для курсовой работы о бобрах. Грызуны создали перепады на реке Рудой

Еще больше меняют среду бобровые запруды, поднимающие уровень воды. В то же время развиваются водные и околоводные растения. Таким образом, бобер создает водно-болотные угодья, обеспечивающие места обитания и питания водяных полевок, зайцев, копытных, земноводных, водоплавающих, разнообразных насекомых и насекомоядных птиц. Если на этом плесе появляется пернатая дичь, то она переносит икринки рыб, и таким образом водоем зарыбляется. К тому же корневая система растущих вокруг деревьев получает достаточное питание. Покинутые норы бобров используют выдры, норки и ондатры.

Так что среда, давно заселенная бобрами, устойчива, там обитает немало видов растений и животных, и такая экосистема долгое время поддерживает баланс.

И еще очень важно: бобер европейский, или речной, способен возвращать реки в их старые русла. Это доказали польские ученые. Под Варшавой удалось восстановить старое русло одной из рек. Дело в том, что, когда появляется запруда, вода разливается, и при этом поток ищет более мягкую почву. А мягче она на старом русле.

Недаром эти животные находятся под защитой Бернской конвенции об охране дикой флоры и фауны и природных сред обитания в Европе, принятой в 1979 году и ратифицированной Украиной. Они охраняются также Директивой ЕС, принятой в 1992 году в Брюсселе, целью которой является сохранение и улучшение состояния биоразнообразия за счет сохранения природных сред и видов природной фауны и флоры на территории ЕС.

Война с бобрами

— Но люди упорно воюют с бобрами, разрушая их домики и запруды. Ибо в одних случаях разливы, которые они приводят, затапливают огороды и поля, мосты и броды, а в других, когда потоки меняют русло, хозяевам становится далеко гнать гусей на воду.

— Бобры своей жизнедеятельностью поддерживают уровень воды в водоемах, и в этом одна из важнейших ролей этого вида. К сожалению, люди видят только то, что на поверхности. Сами же тем временем перестали соблюдать очень важную норму — не распахивать земли, лежащие ближе чем 25 метров до рек. Поэтому в них попадает гумус, они заиливаются, мелеют. Надо единственное понять: гатить дамбу – это естественный инстинкт бобров. Они строят их даже на небольших ручейках. Просто слышат журчание воды, и в них включается этот инстинкт. Но есть очень простой метод предотвратить это. Не нужно вмешиваться в природу, не нужно разрушать дамбу. Достаточно просто встроить в дамбу водосточную трубу, чтобы животные не слышали журчание воды.

— Какие положительные изменения произошли в экосистеме Национального парка?

— В пределах Прилукского района Черниговской области и бывшего Пирятинского Полтавской протекает небольшая река Руда. Ее общая протяженность всего 40 километров, десять из которых пролегает через наш парк. Так вот, в районе села Давыдовка живет большая семья бобров, контролирующая треть 10-километрового отрезка реки. Здесь высокие плотины (перепад высот суммарно достигает трех метров), и Руда начала меандрировать, то есть петлять, делать изгибы, и восстановила таким образом естественное русло. Семья бобров благодаря этому получила дополнительное питание: орешник, крушину, ольху, вязы, осину (в общей сложности до десятка компонентов), к которым подошла река. А в Сасиновке, где семья бобров не каждый год размножается, а значит, заготавливает меньше пищи, остатки которой животные используют для строительства домиков и заготовок, Руда продолжает течь, как и текла, из-за чего животные имеют бедный рацион. Он на 90 процентов состоит из ивы.

Бобры очень редко стачивают стволы, больше в диаметре, чем 20 сантиметров

Менеджмент-планом Национального парка "Пирятинский" предусмотрено как раз содействие бобрам в восстановлении старого русла. Им это уже частично удалось, а через несколько десятилетий, убежден, они полностью восстановят старое русло.

Почему браконьеры уничтожают бобров

— Популяция этих грызунов за время ваших наблюдений увеличилась?

— Нет, на десяти километрах реки живут от 12 до 29 особей. Когда их плотность начинает расти, в популяции начинают быстро распространяться болезни, возникает нехватка пищи, конкуренция и включается естественный отбор. Часть животных вынуждена перемещаться в другие места.

— У них есть враги?

— Волки у нас не водятся.

— А браконьеры не устраивают охоту на бобров?

— Браконьеры не перевелись, к сожалению. Мы обнаруживали на территории Нацпарка и расставленные петли, и черепа животных. Хотя сейчас, согласно действующему законодательству, на бобров, как и на других пушных зверей, можно охотиться с октября по февраль — они занесены в список охотничьих животных.

– Неужели в моду снова возвращаются меховые шапки?

— Ради меха или мяса бобров уже давно не убивают: мех не востребован, а мясо, по вкусу напоминающее мясо нутрии, слишком трудно и нерационально добывать. Браконьеры охотятся на бобровую струю, другими словами, на мускусные железы животных, находящихся в основе хвоста. Благодаря этим железам бобры, как и все млекопитающие, метят края своей территории. Запах предназначен для особей их вида. По нему молодняк, например, ищет себе пару при расселении, а для человека он практически неощутим. Но ведь ловкачи начали раскручивать миф о чудодейственных свойствах "бобровой струи" и хорошо на этом зарабатывают. Настойку и бальзамы из него рекомендуют употреблять при мужских и женских проблемах, при заболеваниях нервной системы, органов дыхания, глаз, сердечно-сосудистой системы, при лечении онкологии… В свое время такие же чудодейственные свойства приписывали рогу африканского носорога, пахучим железам дальневосточного оленя кабарги. В результате они оказались в Красной книге.

— Ради мяса, говорите, за бобрами когда-то охотились?

— Скорее ради меха. Для многих стран, в частности, Киевской Руси, Литовского княжества бобры были ценным ресурсом. Из шкурок шили шубы, воротники, муфты, ими торговали с Европой и Византией. А мясо употребляли в пищу. Причем его, поскольку животные водоплавающие, приравнивали к рыбе, так что не запрещалось есть даже в пост. Так продолжалось с VII до начала XIX века, пока бобров практически не выбили. А вот во времена великого князя Киевского Ярослава Мудрого (986-1054 гг.) они находились под охраной, за их убийство налагали огромные штрафы — три гривны. За эти деньги тогда можно было построить дом.

Грызунов считают по пням

— Как вы наблюдаете за жизнью диких животных? Может, так же, как и за аистами, устанавливаете видеокамеры?

— Стараемся их не беспокоить. Имеются опосредованные методы наблюдения. Например, учитывая запасы древесины, которые они делают на зиму (бобры в спячку не впадают, и в холода сидят в хатках и норах, живя на запасах), мы можем узнать количество особей на определенной территории. Поздней осенью в пределах проживания семей – в радиусе 300 метров от берегов реки – считаем все пеньки кустов и деревьев. На зиму одному бобру нужно 70 кормовых единиц. Так узнаем, полноценная ли семья, то есть с детьми, или она в этом сезоне живет сама. По следам резцов на пеньках можно судить, старым или молодым бобрам они принадлежат. Кстати, долотообразные резцы у бобров, растущие всю жизнь, имеют твердую эмаль спереди и более мягкую сзади, поэтому хорошо затачиваются.

По пням студенты подсчитывают количество крупных грызунов

– Интересно, где бобры хранят запасы корма?

— Притапливают в воде, а зимой ныряют за ними под лед. Кстати, большие лёгкие и печень обеспечивают им такие запасы воздуха и артериальной крови, что под водой они могут находиться 10-15 минут, проплывая за это время до 750 метров. Обглоданные ветки потом складывают на хатку или на запруду. Потом еще и илом обмазывают. Набирают в лапки и носят такими маленькими порциями.

Таким образом, они постоянно что-нибудь строят. В общем, после человека бобры – самые упорные строители.

Фото предоставлены Анатолием Подобайлом