Жизнь на камеру: на Полтавщине запустили стрим из аистового гнезда (фото и видео)
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В нацпарке "Пирятинский" ученые онлайн изучают жизнь белых аистов. Через круглосуточный стрим "подсматривают" за жизнью птичьей семьи тысячи человек.
Аистам Грицьку с Одаркой повезло или, наоборот, не повезло поселиться в селе Леляки Пирятинской общины Лубенского района Полтавской области по соседству с ученым Киевского национального университета Анатолием Подобайлом. Теперь из-за выбранной локации они известны на весь мир, с одной стороны. А с другой – за их личной жизнью днем и ночью в режиме онлайн следят все, кому не лень. Ведь именно Анатолий "назначил" эту семью объектом круглосуточного исследования для науки. Только потому, что он живет через дорогу с ней и это экономило средства на прокладку кабеля в его дом.
Количество подписчиков YouTube канала под названием "Лелека Грицько" стремительно растет. За первые пару дней их набралось две тысячи, а еще спустя два их было уже семь тысяч, а сейчас превысило 9000 и продолжает расти.
Новость о том, что из аистового гнезда запущен стрим, довольно быстро подхватили едва ли не все отечественные СМИ. Но "Телеграф" пошел дальше и расспросил подробности этой истории у непосредственно его создавшего человека — у доцента кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, по совместительству научного сотрудника Национального природного парка "Пирятинский" Анатолия Подобайло.
Продолжение "живого кино"
— Мы установили видеокамеру в гнезде еще до прилета птиц, но только недавно, когда один из моих студентов рассказал об этом в Twiter, новость стала стремительно распространяться в информационном пространстве.
— Такое "кино" запущено впервые в Украине?
— Не впервые, но сейчас единственное. И это только "первая серия". В наших планах к отлету аистов в теплые края окольцевать птиц, чтобы отследить их путь миграции. Я вас, может, удивлю, но ученым известны миграционные пути белых аистов только на территории Правобережной Украины, а на Левобережье — нет. И если успеем приобрести в Польше радиомаячки (мало того, что они дорогие, так еще и доставка может затянуться по времени), то так же в режиме онлайн можно будет наблюдать за миграцией птиц. Это наша программа максимум.
— А каким образом орнитологи раньше наблюдали диких пернатых?
— С помощью бинокля. В Национальном парке "Пирятинский" мы уже девять лет изучаем популяцию белых аистов, а всего в Украине — 30. Благодаря этому можем сказать, например, сколько прилетело к нам птиц весной, сколько улетело в конце лета, сколько молодняка в июле становится на крыло и.т.п.. Но этого недостаточно, ведь этот метод исследования не дает ответ на вопрос, сколько самки откладывали яиц, сколько птенцов не выжило по тем или иным причинам. А данных по гнездовому поведению вообще не было. И вот теперь мы имеем возможность изучать его на примере хотя бы одного гнезда.
В Европе же такие стримы не новость. Их используют Германия, Румыния, Польша, Чехия. Теперь мы сможем сравнивать наработанные ими научные методики со своими и иметь более широкие представления о жизни этих птиц, которые, кстати, в Украине еще при Григории Сковороде, то есть в XVIII веке, были диковинкой.
Отложенное на год исследование
— Интересно, как Грицько с Одаркой отреагировали на камеру?
— Первым, 20 марта, из теплых краев вернулся самец. Незнакомый предмет его насторожил и он даже покинул гнездо на время. Однако на его место сразу же начали претендовать молодые аисты, которые еще не гнездились (заводить семьи они начинают на 3-4 год жизни, а до этого живут небольшими стайками где-то на лугах и болотах). Грицьку ничего другого не оставалось, как отвоевывать у них свое гнездо. Через пять дней вернулась и Одарка, и они вместе уже отбивались от конкурентов.
— С гнездом, говорят, у вас была морока.
— Летом 2021 года мастера, которые меняли в селе старые электроопоры новыми, не стали трогать столб с аистовым гнездом, тем более, там подрастали птенцы. Но осенью того же года, во время урагана, оно не выдержало и упало. Я тогда обратился к руководству "Леляковской сыроварни", которая на своем логотипе имеет аиста, чтобы оно помогло поставить на столб платформу. Дал мастерам чертеж, они все сделали как следует и закрепили на платформе колесо. На него водрузили уцелевшую часть гнезда. А оно, кстати, пару центнеров весило, потому что аисты непрерывно в течение двух лет до этого мостили его из веточек. Тогда же возникла идея установить на гнезде и видеокамеру для проведения научного эксперимента. Директор сыроварни Александр Ящик согласился на предложение профинансировать недешевый проект.
— Знаю, что закупленное оборудование пережило обстрелы рашистов…
— Один наш научный сотрудник, проживавший на Салтовке в Харькове, приобрел видеокамеру, которую мы планировали установить в конце февраля. Но 24-го началась широкомасштабная война. Харьков оказался под постоянными массированными обстрелами врага. Сотрудник, прежде чем эвакуироваться, спрятал оборудование в погребе. К счастью, оно не пострадало. Но научное исследование из-за войны пришлось отложить на целый год.
Естественный отбор в прямом эфире
— И что вы можете рассказать сейчас на основе наблюдений за гнездовой жизнью семьи черногузов?
— Первое яйцо Одарка отложила 31 марта, и так продолжалось пять ночей подряд. А пятого мая вылупился первый птенец. Седьмого мая, как раз на День святого Георгия или Юрия, появился последний. Поэтому люди, постоянно посещающие чат, назвали его Юрасиком. Если его старших братьев и сестер (конечно, пол мы не можем знать) трудно различить, то Юрасика из-за его меньших размеров идентифицировать просто. Птенцы растут, как на дрожжах. Их родители по очереди летают на луга, откуда приносят малышам насекомых, червей, грунтовых личинок, мышей…
– Погодите, птенцам – несколько дней и они уже способны проглотить мышь?
– Легко! Глотали уже на третий день. Но ведь не целиком! Изначально ее глотают взрослые птицы, переваривают в зобу, а затем отрыгивают и таким образом кормят детей. Большие съедают больше, а Юрасик — меньше. Боюсь, если у него будет дефицит питательных веществ и он будет отставать в развитии, родители могут его просто выбросить из гнезда. А под гнездом могут в это время оказаться не люди, а, скажем, кот. Это такой эмоциональный момент, и людям, которые следят за стримом, будет трудно все воспринять. Хотя в дикой природе так происходит процесс отбора, и в этом ничего страшного нет.
— Кстати, что вы можете сказать о популяции белых аистов в Украине? Она уменьшается или увеличивается?
— Если говорить конкретно о Национальном природном парке "Пирятинский", расположенном на границе Полтавщины и Черниговщины, то популяция птиц растет, поскольку для них здесь самое главное — луга, где они могут добывать еду. В зарослях кустарников черногузы не выживут. К тому же наш парк имеет соглашение с местной сыроварней о скашивании лугов. Причем не тогда, когда вздумается, а в определенное время и определенной техникой. Эти методики разработаны Европейским Союзом с целью сохранения разнообразия луговых систем. Национальный парк "Пирятинский" первый в Украине был включен в Изумрудную сеть природоохранных территорий, которая внедряется в странах — не членах Евросоюза. Так вот, согласно европейским нормам, нам разрешается сотрудничество с бизнесом, а не только с государственными структурами. Это взаимовыгодно: местные сыровары имеют экологически чистые корма, скашивая наши луга, а это, в свою очередь, привлекает на них аистов.
В парке "Пирятинский" в прошлом году было 74 гнезда черногузов, из которых в теплые края улетели 158 особей, учитывая взрослых птиц. Годом раньше у нас из 72-х гнезд улетело на 40 особей больше. Кстати, пара Одарки и Грицька являются рекордсменами по выведению птенцов. Прошлым летом она тоже поставила на крыло пятеро детенышей.
К сожалению, в целом по Украине темпы роста популяции снизились, потому что начали массово перепахивать луга.
— И последний вопрос. Время от времени видеозапись прерывается. С чем это связано?
— Иногда в Леляках исчезает свет. И если он появляется, а меня в это время нет дома, то трансляция возобновляется только тогда, когда я смогу его заново запустить.