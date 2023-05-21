Жизнь на камеру: на Полтавщине запустили стрим из аистового гнезда (фото и видео)

В нацпарке "Пирятинский" ученые онлайн изучают жизнь белых аистов. Через круглосуточный стрим "подсматривают" за жизнью птичьей семьи тысячи человек.

Аистам Грицьку с Одаркой повезло или, наоборот, не повезло поселиться в селе Леляки Пирятинской общины Лубенского района Полтавской области по соседству с ученым Киевского национального университета Анатолием Подобайлом. Теперь из-за выбранной локации они известны на весь мир, с одной стороны. А с другой – за их личной жизнью днем и ночью в режиме онлайн следят все, кому не лень. Ведь именно Анатолий "назначил" эту семью объектом круглосуточного исследования для науки. Только потому, что он живет через дорогу с ней и это экономило средства на прокладку кабеля в его дом.

Количество подписчиков YouTube канала под названием "Лелека Грицько" стремительно растет. За первые пару дней их набралось две тысячи, а еще спустя два их было уже семь тысяч, а сейчас превысило 9000 и продолжает расти.

Новость о том, что из аистового гнезда запущен стрим, довольно быстро подхватили едва ли не все отечественные СМИ. Но "Телеграф" пошел дальше и расспросил подробности этой истории у непосредственно его создавшего человека — у доцента кафедры экологии и зоологии Учебно-научного центра "Институт биологии и медицины" Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, по совместительству научного сотрудника Национального природного парка "Пирятинский" Анатолия Подобайло.

Продолжение "живого кино"

— Мы установили видеокамеру в гнезде еще до прилета птиц, но только недавно, когда один из моих студентов рассказал об этом в Twiter, новость стала стремительно распространяться в информационном пространстве.

— Такое "кино" запущено впервые в Украине?

— Не впервые, но сейчас единственное. И это только "первая серия". В наших планах к отлету аистов в теплые края окольцевать птиц, чтобы отследить их путь миграции. Я вас, может, удивлю, но ученым известны миграционные пути белых аистов только на территории Правобережной Украины, а на Левобережье — нет. И если успеем приобрести в Польше радиомаячки (мало того, что они дорогие, так еще и доставка может затянуться по времени), то так же в режиме онлайн можно будет наблюдать за миграцией птиц. Это наша программа максимум.

Анатолий Подобайло

— А каким образом орнитологи раньше наблюдали диких пернатых?

— С помощью бинокля. В Национальном парке "Пирятинский" мы уже девять лет изучаем популяцию белых аистов, а всего в Украине — 30. Благодаря этому можем сказать, например, сколько прилетело к нам птиц весной, сколько улетело в конце лета, сколько молодняка в июле становится на крыло и.т.п.. Но этого недостаточно, ведь этот метод исследования не дает ответ на вопрос, сколько самки откладывали яиц, сколько птенцов не выжило по тем или иным причинам. А данных по гнездовому поведению вообще не было. И вот теперь мы имеем возможность изучать его на примере хотя бы одного гнезда.

В Европе же такие стримы не новость. Их используют Германия, Румыния, Польша, Чехия. Теперь мы сможем сравнивать наработанные ими научные методики со своими и иметь более широкие представления о жизни этих птиц, которые, кстати, в Украине еще при Григории Сковороде, то есть в XVIII веке, были диковинкой.

Аисты ожидают приплода

Отложенное на год исследование

— Интересно, как Грицько с Одаркой отреагировали на камеру?

— Первым, 20 марта, из теплых краев вернулся самец. Незнакомый предмет его насторожил и он даже покинул гнездо на время. Однако на его место сразу же начали претендовать молодые аисты, которые еще не гнездились (заводить семьи они начинают на 3-4 год жизни, а до этого живут небольшими стайками где-то на лугах и болотах). Грицьку ничего другого не оставалось, как отвоевывать у них свое гнездо. Через пять дней вернулась и Одарка, и они вместе уже отбивались от конкурентов.

— С гнездом, говорят, у вас была морока.

— Летом 2021 года мастера, которые меняли в селе старые электроопоры новыми, не стали трогать столб с аистовым гнездом, тем более, там подрастали птенцы. Но осенью того же года, во время урагана, оно не выдержало и упало. Я тогда обратился к руководству "Леляковской сыроварни", которая на своем логотипе имеет аиста, чтобы оно помогло поставить на столб платформу. Дал мастерам чертеж, они все сделали как следует и закрепили на платформе колесо. На него водрузили уцелевшую часть гнезда. А оно, кстати, пару центнеров весило, потому что аисты непрерывно в течение двух лет до этого мостили его из веточек. Тогда же возникла идея установить на гнезде и видеокамеру для проведения научного эксперимента. Директор сыроварни Александр Ящик согласился на предложение профинансировать недешевый проект.

— Знаю, что закупленное оборудование пережило обстрелы рашистов…

— Один наш научный сотрудник, проживавший на Салтовке в Харькове, приобрел видеокамеру, которую мы планировали установить в конце февраля. Но 24-го началась широкомасштабная война. Харьков оказался под постоянными массированными обстрелами врага. Сотрудник, прежде чем эвакуироваться, спрятал оборудование в погребе. К счастью, оно не пострадало. Но научное исследование из-за войны пришлось отложить на целый год.

Грицько следит за окрестностями села

Естественный отбор в прямом эфире

— И что вы можете рассказать сейчас на основе наблюдений за гнездовой жизнью семьи черногузов?

— Первое яйцо Одарка отложила 31 марта, и так продолжалось пять ночей подряд. А пятого мая вылупился первый птенец. Седьмого мая, как раз на День святого Георгия или Юрия, появился последний. Поэтому люди, постоянно посещающие чат, назвали его Юрасиком. Если его старших братьев и сестер (конечно, пол мы не можем знать) трудно различить, то Юрасика из-за его меньших размеров идентифицировать просто. Птенцы растут, как на дрожжах. Их родители по очереди летают на луга, откуда приносят малышам насекомых, червей, грунтовых личинок, мышей…

Аисты уже на третий день жизни способны есть животную пищу

– Погодите, птенцам – несколько дней и они уже способны проглотить мышь?

– Легко! Глотали уже на третий день. Но ведь не целиком! Изначально ее глотают взрослые птицы, переваривают в зобу, а затем отрыгивают и таким образом кормят детей. Большие съедают больше, а Юрасик — меньше. Боюсь, если у него будет дефицит питательных веществ и он будет отставать в развитии, родители могут его просто выбросить из гнезда. А под гнездом могут в это время оказаться не люди, а, скажем, кот. Это такой эмоциональный момент, и людям, которые следят за стримом, будет трудно все воспринять. Хотя в дикой природе так происходит процесс отбора, и в этом ничего страшного нет.

У пары вылупилось пятеро птенцов

— Кстати, что вы можете сказать о популяции белых аистов в Украине? Она уменьшается или увеличивается?

— Если говорить конкретно о Национальном природном парке "Пирятинский", расположенном на границе Полтавщины и Черниговщины, то популяция птиц растет, поскольку для них здесь самое главное — луга, где они могут добывать еду. В зарослях кустарников черногузы не выживут. К тому же наш парк имеет соглашение с местной сыроварней о скашивании лугов. Причем не тогда, когда вздумается, а в определенное время и определенной техникой. Эти методики разработаны Европейским Союзом с целью сохранения разнообразия луговых систем. Национальный парк "Пирятинский" первый в Украине был включен в Изумрудную сеть природоохранных территорий, которая внедряется в странах — не членах Евросоюза. Так вот, согласно европейским нормам, нам разрешается сотрудничество с бизнесом, а не только с государственными структурами. Это взаимовыгодно: местные сыровары имеют экологически чистые корма, скашивая наши луга, а это, в свою очередь, привлекает на них аистов.

Подписчики канала болеют за Юрасика

В парке "Пирятинский" в прошлом году было 74 гнезда черногузов, из которых в теплые края улетели 158 особей, учитывая взрослых птиц. Годом раньше у нас из 72-х гнезд улетело на 40 особей больше. Кстати, пара Одарки и Грицька являются рекордсменами по выведению птенцов. Прошлым летом она тоже поставила на крыло пятеро детенышей.

К сожалению, в целом по Украине темпы роста популяции снизились, потому что начали массово перепахивать луга.

— И последний вопрос. Время от времени видеозапись прерывается. С чем это связано?

— Иногда в Леляках исчезает свет. И если он появляется, а меня в это время нет дома, то трансляция возобновляется только тогда, когда я смогу его заново запустить.