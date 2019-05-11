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Найдена редкая птица, которая считалась вымершей 100 тысяч лет назад

Найдена редкая птица, которая считалась вымершей 100 тысяч лет назад
09:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Это произошло благодаря явлению итеративной эволюции.

Статья об открытии опубликована в Zoological Journal of the Linnean Society.

Итеративная эволюция - это частный случай параллельной эволюции, который заключается в развитии одного и того же вида из одинакового предка, но в разное время. Такое явление встречается крайне редко, поэтому ученых и удивил случай "возрождения" вымершей 136 тысяч лет назад птицы. Это первый случай, когда итеративная эволюция была замечена для этого рода и один из самых значительных примеров в истории птиц.

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Как и некоторые другие налетающие птицы (моа и додо), кювьеров пастушок (Dryolimnas cuvieri) обитал на островах, где практически не водится хищников. Это сыграло с одним из его видов злую шутку.

Пастушковые - это семейство белогорлых птиц размером с курицу, обитающих на Мадагаскаре и на островах в Индийском океане. Они постоянно колонизуют изолированные острова в океане. Однако, хоть такие острова и свободны от хищников, они очень часто становятся жертвой стихийных бедствий. Не умеющие летать птицы быстро погибают в результате этих явлений.

Один из видов пастушковых имел способность летать, что и позволило ему переселиться на атолл Альдабра, входящий в Сейшельские острова. Обосновавшись там, птица эволюционировала так, что потеряла способность летать. Однако 136 тысяч лет назад атолл полностью покрыло море после наводнения и образовавшийся там вид исчез с лица земли.

Новое исследование, проведенное учеными Портсмутского университета и Музея естественной истории показало, что примерно 100 тысяч лет назад кювьеров пастушок снова появился на этом же атолле, который к тому времени уже всплыл обратно. Более того, после своего "воскрешения", вид так и не вымер и существует до сих пор.

Это удалось сделать с помощью анализа останков костей, найденных в ходе раскопок на атолле. Исследователи сравнили образцы костей обитающих на атолле птиц до его затопления и после. Кости были идентичны друг другу и принадлежали одному и тому же виду - кювьерову пастушку, - эндемику атолла Альдабра.

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"Эти уникальные окаменелости дают неопровержимые доказательства того, что член семейства пастушковых дважды колонизировал атолл. Он прилетел, скорее всего, с Мадагаскара, и каждый раз прилетая на атолл терял способность к полету, превращаясь в другой вид. Ископаемые свидетельства, которые мы представили, уникальны для этих птиц и олицетворяют их способность успешно колонизировать изолированные острова и довольно быстро терять способность к полету в результате итеративной эволюции", - говорит доктор Джулиан Хьюм, ведущий автор исследования, научный сотрудник Музея естественной истории.

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Наземная птица, Птица считалась вымершей, Кювьеров пастушок, Найдена редкая птица.
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