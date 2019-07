В Великобритании сфотографировали гигантскую медузу размером с человека

У берегов графства Корнуолл на юге Великобритании дайверы сфотографировали огромную медузу, размером с человека.

Фото невероятного животного опубликовала в своем Twitter биолог Лиззи Дели.

По ее словам, они столкнулись с медузой, когда ныряли у побережья города Фалмут в рамках кампании WildOceanWeek.

Woah!!!!! We went diving in Falmouth yesterday to finish off #WildOceanWeek and came across this GIANT barrel jellyfish! What a way to finish off this marine wildlife adventure! pic.twitter.com/NNwDelfWyV

— Lizzie Daly (@LizzieRDaly) 14 июля 2019 г.