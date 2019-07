Скончалась самая старейшая горилла в мире

Самая старая в мире горилла, содержащаяся в неволе, умерла в 63 года в американском зоопарке в городе Литл-Рок.

"Мы с печалью объявляем о смерти Труди - гранд-дамы зоопарка Литл-Рока. Труди в 63 года была старейшей в мире западной равнинной гориллой, содержавшейся в неволе", - сообщили сотрудники зоопарка.

Они отметили, что им будет не хватать ее.

The Zoo is sad to announce the passing of Trudy, the grand dame of @LittleRockZoo. At 63, Trudy was the oldest living Western Lowland gorilla living in a zoo in the world. You will be missed, sweet girl. pic.twitter.com/Xh7KXaGxrl

— Little Rock Zoo (@LittleRockZoo) July 25, 2019