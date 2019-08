Эфиопия установила мировой рекорд, посадив более 350 млн деревьев за один день

К концу дня официальные лица заявили, что на самом деле удалось посадить более 350 млн саженцев, что почти вдвое превысило первоначальный план.

Министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия опубликовал твит, в котором говорится, что людям, принявшим участие в этой инициативе, удалось посадить поразительное количество деревьев - 353.633.660 - за 12 часов. Это настоящий подвиг для всех - от гуманистов до студентов, от государственных чиновников до экологов.

И хотя рекорд еще не был подтвержден официально, огромное количество посаженных деревьев все равно легко побьет нынешний рекорд в 50 млн деревьев, посаженных за 24 часа в индийском штате Уттар-Прадеш в 2016 году.

Но ведь и дело-то вовсе не в рекордах, правда?

Last Monday over 350 million trees were planted in Ethiopia! The Beekenkamp Group planted 10.000 trees, of which 1.000 at our own farm. We are committed contributing to deforestation and climate change in Ethiopia.#Growingforthefuture #CorporateSocialResponsibility #Committed pic.twitter.com/levRD6Qkjm

— Beekenkamp Plants (@BeekenkampNL) August 2, 2019