Эфиопия установила мировой рекорд, посадив более 350 млн деревьев за один день

Новости экологии: Цель уже сама по себе была амбициозной.

К концу дня официальные лица заявили, что на самом деле удалось посадить более 350 млн саженцев, что почти вдвое превысило первоначальный план.

Министр инноваций и технологий Эфиопии Гетахун Мекурия опубликовал твит, в котором говорится, что людям, принявшим участие в этой инициативе, удалось посадить поразительное количество деревьев - 353.633.660 - за 12 часов. Это настоящий подвиг для всех - от гуманистов до студентов, от государственных чиновников до экологов.

И хотя рекорд еще не был подтвержден официально, огромное количество посаженных деревьев все равно легко побьет нынешний рекорд в 50 млн деревьев, посаженных за 24 часа в индийском штате Уттар-Прадеш в 2016 году.

353,633,660 Tree Seedlings Planted in 12 Hours. This is in #Ethiopians Regional Shares of Trees Planted today.#PMOEthiopia #GreenLegacyEthiopia pic.twitter.com/2BkTDtYedC — Dr.-Ing. Getahun Mekuria (@DrGetahun) July 29, 2019

Но ведь и дело-то вовсе не в рекордах, правда?

Last Monday over 350 million trees were planted in Ethiopia! The Beekenkamp Group planted 10.000 trees, of which 1.000 at our own farm. We are committed contributing to deforestation and climate change in Ethiopia.#Growingforthefuture #CorporateSocialResponsibility #Committed pic.twitter.com/levRD6Qkjm — Beekenkamp Plants (@BeekenkampNL) August 2, 2019

В этом году правительство Эфиопии планирует посадить в общей сложности 4 млрд деревьев, и, по заявлениям представителей сельского хозяйства, в стране уже посажено 2,6 млрд деревьев.

Эфиопия потеряла большую часть своих лесов в прошлом веке. Еще в начале XX века треть страны была покрыта лесом, однако к 2000 году лесной массив сократился до 4%.

С 1960 года количество населения Эфиопии увеличилось в четыре раза, достигнув отметки в 100 млн человек. Увеличение численности населения не могло не сказаться на спросе на сельскохозяйственные угодья и древесину, что и стало одной из причин огромного обезлесения.