Температурный рекорд: в Арктике зафиксировали 34,8 градуса тепла по Цельсию

Рекордный показатель зафиксировал шведский форпост Маркусвинс, расположенный на южной окраине Полярного круга. Температурный максимум зафиксировали на севере от Полярного круга 26 июля.

Как отмечают в NOAA, на Аляске июль также установил температурный рекорд, повлекший лесные пожары и массовую гибель лосося. Также в водах Аляски из-за потепления лед исчез на 6-8 недель раньше, чем обычно.

Кроме того, выводы NOAA подтвердили, что нынешний июль является рекордно теплым в мире за всю историю наблюдений.

JUST IN: July 2019 now ranks #1 as the warmest month on record, according to the monthly Global Climate Report from @NOAANCEIclimate https://t.co/gzv7jcCDDX #StateOfClimate pic.twitter.com/aNSyYtAsRa

— NOAA (@NOAA) August 15, 2019