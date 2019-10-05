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Пытались помочь друг другу: у таиландского водопада погибли 6 слонов (Видео)

Пытались помочь друг другу: у таиландского водопада погибли 6 слонов (Видео)
20:20 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: Twitter

Новости экологии:Шесть слонов погибли в Таиланде, пытаясь спасти маленького слоненка.

По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, пишет Би-Би-Си.

Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой. Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой. В 1992 году здесь погибли восемь слонов.

Во имя спасения: животные мигрируют и меняются одновременно из-за изменения климата

Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.

Спустя три часа тело трехлетнего слона было замечено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов. Еще два взрослых слона замечены на горе поблизости, власти пытаются отогнать их от пропасти.

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Эдвин Виек, основатель Фонда друзей диких животных в Таиланде, считает, что оставшиеся в стаде слоны вряд ли выживут, так как эти животные зависят друг от друга при поисках пищи и защите от хищников. Известно также, что слоны тяжело переживают гибель сородичей.

"Тут ничего не поделаешь, природа - жестокая вещь", - сказал Эдвин Виек.

В Таиланде сохранилось около 7 тысяч азиатских слонов, но больше половины из них живет в неволе.

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Таиланд, Видео, Слоны, Водопад, Гибель слонов.
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