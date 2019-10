Пытались помочь друг другу: у таиландского водопада погибли 6 слонов (Видео)

По словам представителя местных властей, инцидент произошел в заповеднике Хао-Яй на юге страны, пишет Би-Би-Си.

Его причиной стало падение слоненка в пропасть у водопада, который пользуется печальной славой. Другие слоны пытались ему помочь и тоже упали в пропасть.

У этого водопада и раньше случались подобные происшествия. Местные жители называют его Чертовой дырой. В 1992 году здесь погибли восемь слонов.

Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что рано утром в субботу его сотрудников вызвали к водопаду, где группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9

— Edwin Wiek (@EdwinWiek) October 5, 2019