Увеличится на 50%: мощность возобновляемых источников энергии вырастет в течении 5 лет

Новости экологии:Энергетическое агентство заявляет, что солнечная энергия будет восстанавливаться быстрее, чем прогнозируется рост возобновляемых источников энергии.

Развитие мощностей возобновляемой электроэнергии происходит быстрее, чем ожидалось, и может увеличиться на 50% в течение следующих пяти лет. Кроме того, Международное энергетическое агентство (МЭА) установило, что проекты в области солнечной, ветровой и гидроэнергетики за последние четыре года реализуются быстрее, чем планировалось.

В последнем докладе прогнозируется, что к 2024 году мощность солнечной энергии вырастет на 600 ГВт, что почти в два раза больше общей мощности Японии. В целом, ожидается, что возобновляемая электроэнергия вырастет на 1200 ГВт в течение следующих пяти лет, что эквивалентно общей электрической мощности США.

"Это решающий момент для возобновляемой энергетики", — отметил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. "Такие технологии, как солнечная фотогальваника и ветер, лежат в основе преобразований, происходящих в глобальной энергетической системе. Их широкое развертывание имеет решающее значение для усилий по сокращению выбросов парниковых газов, загрязнения воздуха и расширению доступа к энергоресурсам".

В начале этого месяца издание The Guardian сообщило, что революция в области возобновляемых источников энергии может положить конец росту мирового спроса на нефть и уголь в 2020-х годах, на десятилетия опередив прогнозы нефтяных и горнодобывающих компаний. Возобновляемые источники энергии составляют сегодня 26% мировой электроэнергии, но, по оценкам МЭА, к 2024 году их доля достигнет 30%.

Ожидается, что к 2024 году стоимость солнечной энергии снизится еще на 15-35%, что послужит толчком для дальнейшего роста во второй половине десятилетия.