Скачать
Среда, 06.11.2019
"Через несколько дней может быть поздно": Климкин призывает к экстренным действиям из-за "Nord Stream 2"
"Через несколько дней может быть поздно": Климкин призывает к экстренным действиям из-за "Nord Stream 2"
Продажа "Мотор Сичи" американцам: Зеленский рассказал все, что знает
Продажа "Мотор Сичи" американцам: Зеленский рассказал все, что знает
Невеста Роналду приревновала игрока к горячей актрисе (Видео)
Невеста Роналду приревновала игрока к горячей актрисе (Видео)
Украинский фильм "Атлантида" получил награду на кинофестивале в Японии
Фильм "Атлантида" получил приз на кинофестивале в Японии

Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение

Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение
17:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото:pixabay

Новости экологии:Изменить образ жизни и начать заботиться об экологии просят население Земли более 11 тысяч ученых.

Ученые со всего мира подписались под статьей, которая констатирует "климатическую катастрофу" на основе данных об изменении климата, собранных за 40 лет исследований.

Ровно 40 лет назад ученые из 50 стран встретились на первой Всемирной конференции по климату (Женева, 1979 год) и пришли к консенсусу о том, что изменение климата представляет собой серьезную проблему, решать которую следует сообща. С тех пор были подписаны несколько различных документов: на саммите в Рио-де-Жанейро 1992 года, Киотский протокол 1997 года, Парижское соглашение 2015 года и многие другие.

Однако выбросы парниковых газов по-прежнему быстро растут, что оказывает все более пагубное воздействие на климат Земли. По словам ученых, происходит это из-за недостаточных усилий со стороны властей.

Самые опасные озера мира, к которым не стоит даже приближаться

Новая статья, опубликованная в журнале BioScience, представляет собой анализ данных, полученных за 40 лет всестороннего наблюдения за изменением климата по всему миру. Согласно ей, сейчас мы можем говорить о "мировой климатической катастрофе". Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.

В соответствии с новым исследованием уровень углекислого газа в атмосфере с 1979 года вырос почти на 20 процентов, серьезно — на 10 процентов — увеличились уровни метана и закиси азота. Температура поверхности нашей планеты повысилась за этот период на 0,7 градуса, а площадь арктического льда снизилась более чем на 40 процентов.

Показатель кислотности океана серьезно упал: если все пойдет теми же темпами, еще через 40 лет число морских обитателей значительно сократится из-за непригодности среды обитания.

Вовсе не райский уголок: возле берегов Греции обнаружен "пластиковый риф" (Видео)

Однако, согласно ученым, есть и обнадеживающие факторы. Например, снижение общемировых показателей рождаемости, замедление темпов утраты лесов в бразильской Амазонии, увеличение потребления солнечной и ветровой энергии, институциональное изъятие ископаемого топлива на более чем семь триллионов долларов и уменьшение выбросов углекислого газа благодаря налогу для загрязнителей воздуха.

Для решения этих проблем ученые предложили смелые и радикальные преобразования в экономической и демографической политике.

Без помощи государства не обойтись: Сумы просят помочь с очисткой рек

В своей работе они описали шаги, которые нужно предпринять в шести областях нашей жизни, чтобы климат стал лучше. Например, они предлагают массово внедрить методы сбережения и эффективного использования энергии для уменьшения выбросов, а также сократить поступление в атмосферу метана, сажи и гидрофторуглеродов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Катастрофа, Климат, Чрезвычайное положение, Климатическая катастрофа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как работа: гимнастка рассказала о фильмах для взрослых
02 Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
03 Украина откажется от групп инвалидности: что теперь будет
04 Весна в ноябре: синоптики прогнозируют до +20° и грозы
05 Итоги дня 5 ноября: Проект бюджета-2020 и распоряжения Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Раде предлагают значительно повысить экологический налог
В Раде предлагают значительно повысить экологический налог
Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
Австрия выделила миллион евро на помощь Донбассу
&quot;Fair play&quot;: Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
"Fair play": Ткаченко предлагает штрафовать убыточные СМИ
Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение
Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь