Климатическая катастрофа: Более 11 000 ученых объявили чрезвычайное положение

Новости экологии:Изменить образ жизни и начать заботиться об экологии просят население Земли более 11 тысяч ученых.

Ученые со всего мира подписались под статьей, которая констатирует "климатическую катастрофу" на основе данных об изменении климата, собранных за 40 лет исследований.

Ровно 40 лет назад ученые из 50 стран встретились на первой Всемирной конференции по климату (Женева, 1979 год) и пришли к консенсусу о том, что изменение климата представляет собой серьезную проблему, решать которую следует сообща. С тех пор были подписаны несколько различных документов: на саммите в Рио-де-Жанейро 1992 года, Киотский протокол 1997 года, Парижское соглашение 2015 года и многие другие.

Однако выбросы парниковых газов по-прежнему быстро растут, что оказывает все более пагубное воздействие на климат Земли. По словам ученых, происходит это из-за недостаточных усилий со стороны властей.

Новая статья, опубликованная в журнале BioScience, представляет собой анализ данных, полученных за 40 лет всестороннего наблюдения за изменением климата по всему миру. Согласно ей, сейчас мы можем говорить о "мировой климатической катастрофе". Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.

В соответствии с новым исследованием уровень углекислого газа в атмосфере с 1979 года вырос почти на 20 процентов, серьезно — на 10 процентов — увеличились уровни метана и закиси азота. Температура поверхности нашей планеты повысилась за этот период на 0,7 градуса, а площадь арктического льда снизилась более чем на 40 процентов.

Показатель кислотности океана серьезно упал: если все пойдет теми же темпами, еще через 40 лет число морских обитателей значительно сократится из-за непригодности среды обитания.

Однако, согласно ученым, есть и обнадеживающие факторы. Например, снижение общемировых показателей рождаемости, замедление темпов утраты лесов в бразильской Амазонии, увеличение потребления солнечной и ветровой энергии, институциональное изъятие ископаемого топлива на более чем семь триллионов долларов и уменьшение выбросов углекислого газа благодаря налогу для загрязнителей воздуха.

Для решения этих проблем ученые предложили смелые и радикальные преобразования в экономической и демографической политике.

В своей работе они описали шаги, которые нужно предпринять в шести областях нашей жизни, чтобы климат стал лучше. Например, они предлагают массово внедрить методы сбережения и эффективного использования энергии для уменьшения выбросов, а также сократить поступление в атмосферу метана, сажи и гидрофторуглеродов.