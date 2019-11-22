"Потомки" древних быков вернутся на Черниговщину спустя полтысячи лет

Новости экологии:На Черниговщину возвращают "древних туров", которые жили 500 лет назад

На Черниговщину возвращаются "потомки" древних туров - животных, которых не было здесь почти 500 лет.

Об этом сообщается на странице парка природы "Беремицкое" в Facebook.

"В Парке природы "Беремицкое" состоится событие, которого мы ждали с нетерпением: потомки туров вернутся в Украину, где их не было почти 500 лет. В связи с этим в период с 22.11.2019 по 28.11.2019 года экскурсии в заповедной части парка проводиться не будут", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается, что административно-рекреационная часть парка будет работать в обычном режиме. И для тех, кто посетит парк в эти дни, экскурсии по ней проведут бесплатно.

Как рассказала директор Благотворительного фонда "Беремицкое Биосфера" Татьяна Ферлевская, 12 особей туров сейчас пересекают украинскую границу. Закупили их в латвийском Национальном парке "Кемери". Животные имеют темный окрас и очень похожи на настоящих первобытных туров.

Директор фонда добавила, что разведение туроподобного скота Хека в парке "Беремицкое" станет второй частью проекта Благотворительного фонда по восстановлению этой популяции в Украине. Первой была выставка "Древний тур: прошлое и настоящее", которая открылась 18 октября т.г. в Киевском Дворце детей и юношества.

По словам Ферлевской, выводом туроподобного скота в 20-х годах прошлого столетия занялись братья Луц и Хайнц Хек. Один из них работал директором Берлинского зоопарка, а второй - Мюнхенского. Выносливую и похожую на туров породу крупного рогатого скота, которая теперь носит имя братьев, они вывели путем обратного скрещивания.

После Второй мировой войны и бомбардировки Берлина в Германии остались только 18 особей выведенных братьями быков. Сегодня же в национальных парках Европы их насчитывается уже 4000.

Как известно, первобытного тура ученые считают предком современного быка. Его вес достигал 1000 кг, а высота в холке - 180 см. Тур был одним из крупнейших в истории наземных млекопитающих, который был вытеснен со среды своего обитания, а затем уничтожен.

Парк природы "Беремицкое" расположен в Козелецком районе Черниговской области. На его территории воплощается идея ревайлдинга, которая заключается в воспроизведении природы, присущей той или иной местности. Именно в этом парке работают над воссозданием первозданной среды, присущей черниговскому Полесью в V-X веках (до образования Киевской Руси).