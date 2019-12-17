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Без ущерба для экологии: Супрун рассказала, как выбрать елку и как за ней ухаживать

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Без ущерба для экологии: Супрун рассказала, как выбрать елку и как за ней ухаживать
18:23 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости экологии:Не все деревья, которые продаются на рынках, имеют легальное происхождение и выращиваются без ущерба для окружающей среды.

Вместе с тем не все искусственные елки – это хорошая альтернатива живым деревьям. О том, какую елку выбрать и как за ней ухаживать рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Живая или искусственная: какая елка лучше для окружающей среды

Многие люди выбирают искусственные елки, как менее вредные для окружающей среды. Это хороший выбор только в том случае, если это качественная елка и пользоваться ею будете не менее 10 лет, а после использования сдадите на переработку.

Настоящая елка имеет значительно низший углеродный след, чем искусственное дерево, особенно, если она утилизируется правильно. Например, естественная двухметровая елка без корней после сжигания создает углеродный след примерно 16 кг CO2.

Такое же дерево, которое имеет корни и должным образом утилизируется после его использования, имеет углеродный след примерно 3,5 кг CO2, что в четыре с половиной раза меньше.

Зато двухметровая елка, изготовленная из пластика, имеет углеродный след примерно 40 кг СО2, то есть более чем в 10 раз больше, чем настоящее дерево. Именно поэтому, если у вас есть искусственное дерево, его нужно использовать не менее 10 лет, чтобы его влияние на окружающую среду было примерно таким же, как после утилизированной настоящей елки.

После использования не выбрасывайте елку на помойку. Ведь после праздников улицы и места продажи превращаются в "елочные кладбища". Лучше всего их сдать в пункты переработки, ведь стружку с деревьев можно использовать для сжигания в твердотопливных котлах, как утеплители или удобрение для городских насаждений. В прошлом году непроданные или использованные елки волонтеры отвозили на корм зверям в зоопарк "Межигорье". Там их скармливали оленям, антилопам и козам.

Еще один вариант, о котором можно подумать - живая елка в горшке. Такую елку после праздников можно высадить на улице, а кое-кто пытается выращивать елку даже дома. Но не все знают, как правильно выбрать и сохранить до высадки такую елку.

Как выбрать живую елку

Чтобы не способствовать вырубке лесов, важно не покупать елку из черного рынка. Все легальные новогодние елки при продаже маркируются этикетками или специальными бирками-стяжками, на которых указан индивидуальный номер и штрих-код дерева. Они заносятся в Систему электронного учета древесины, их невозможно повторно переклеить, потому что обратят внимание – бирка на дереве или в кармане продавца. Проверить происхождение елки можно введя код с бирки сайте OPEN.UKRFOREST.COM или с помощью приложения yalynka.info.

Внимательно выбирайте сорт дерева. Легче всего ухаживать за обычной елкой, пихтой и елью канадской Коникой.

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Чтобы дерево прижилось после высадки в грунт, у него должна быть нормальная корневая система. А это возможно только при выращивании его сначала в замкнутой емкости, ведь у таких растений компактно формируются корни. Если они толстые и обрезанные, скорее всего, елка росла в почве, а для высадки в горшок ее корни обрезали. В большинстве случаев такие елки не приживаются.

Создавайте правильные условия для дерева. Не оставляйте его вблизи нагревательных приборов, поливайте и опрыскивайте водой, минимум дважды раз в неделю, или же поставьте возле елки увлажнитель воздуха или резервуар с водой. После праздников дерево можно вынести на балкон, а весной уже высадить в грунт. Главное – следите, чтобы корни не перемерзли.

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Экология, Окружающая среда, Елка, Новый год, Ульяна Супрун, Как выбрать елку, Советы от Супрун.
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