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Предотвратить вымирание видов: ЕС встал на защиту биоразнообразия

Предотвратить вымирание видов: ЕС встал на защиту биоразнообразия
06:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости экологии:ЕС призвал к борьбе с исчезновением биологических видов.

Заседание Совета министров ЕС по охране окружающей среды, которое состоялось в четверг в Брюсселе, приняло директивы, призванные положить конец исчезновению биологических видов после 2020 года.

Об этом сообщает сайт Европейского Совета.

"Страны-члены Евросоюза единодушно подчеркнули необходимость срочных глобальных действий на всех уровнях, чтобы остановить потери биологического разнообразия. Совет ЕС выразил серьезную обеспокоенность тревожным состоянием природной среды, где около миллиона биологических видов находятся под риском исчезновения, вследствие недостаточных усилий в борьбе с климатическими изменениями", - говорится в документе.

Также подчеркивается важность разработки каждой страной Евросоюза собственной стратегии сохранения биологического разнообразия.

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В то же время Совет ЕС поручил Еврокомиссии без проволочек разработать соответствующую широкую стратегию до 2030 года, которая должна стать центральным элементом "Зеленого соглашения" ЕС.

Кроме того, усилия по сохранению биоразнообразия должны быть интегрированы в процесс разработки и осуществления Многолетней финансовой перспективы ЕС на 2021-2027 годы. Совет ЕС также призвал учитывать эти вопросы в рамках общей политики евросообщества в области рыболовства и развития экономики замкнутого цикла.

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Как сообщалось, Еврокомиссия приняла "Зеленое соглашение" - пакет мер, направленных на модернизацию экономики и социальной сферы в соответствии с целью превращения Европы в "климатически дружественный" континент к 2050 году.

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ЕС, Вымирание, Исчезновение видов, Изменения Климата, Биоразнообразие.
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