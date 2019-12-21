В Гренландии найдена активная и очень крупная подледниковая речная система

Новости экологии:Международная группа ученых пришла к выводу, что под ледяным щитом Гренландии может протекать река длиной 1,6 тыс. км.

В глубине под ледяным щитом Гренландии может протекать река длиной до 1600 километров.

В исследовании приняли участие гляциологи из Университета Хоккайдо из Японии и Университета Осло и Норвегии. Они проанализировали данные, полученные со специальных радаров, считывающих высоту скал подо льдом Гренландии.

На основе этих данных гляциологи построили компьютерную модель подледного рельефа земной поверхности. Оказалось, что на поверхности есть гигантская долина, содержащая жидкую воду. Длина этой долины — 1,6 тыс. км — она идет из центра Гренландии через фиорд Питермана к Атлантическому океану.

Ученые дали название этой долине "Темная река", поскольку ее вод никогда не касался солнечный свет. Пока неизвестно, как долго существует эта река и как она влияет на ускорение таяния ледников Гренландии.