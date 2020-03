"Важно проявить солидарность": Грета Тунберг призвала отказаться от забастовок

Радикальная шведская экоактивистка Грета Тунберг отказалась от пятничных "климатических забастовок" из-за коронавируса.

В соцсетях она призвала своих сторонников прислушаться к совету медиков и избегать общественных мест.

"Мы, молодежь, меньше страдаем от последствий коронавируса, но важно проявить солидарность с теми, кто наиболее уязвим", - сказала эко-активистка.

So I personally recommend that we do as the experts say. Especially in high-risk areas.

We young people are the least affected by this virus but it’s essential that we act in solidarity with the most vulnerable and that we act in the best interest of our common society. 2/4

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 11, 2020