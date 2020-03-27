Каких видов животных человек лишил существования на планете

Новости экологии:Последний тасманийский волк — сумчатое млекопитающее с собачьей головой — умер в австралийском зоопарке в 1936 году.

К сожалению, тасманийские волки — далеко не единственный вид животных, который был полностью или частично уничтожен людьми. Да, в естественной природе животные встречаются с большим количеством угроз собственному существованию — здесь и резкие изменения климата, и хищники, которым тоже надо что-то есть, и неожиданные эпидемии — но самой большой угрозой для животного мира всегда оставался человек с его неистребимой тягой к убийству. Мы выбрали 10 видов животных, которые были истреблены человеком, для того чтобы показать, чего мы лишились.

1. Тасманийский волк

Тасманийский или сумчатый волк, известный также как тилацин, обитал на территории материковой Австралии и острове Новая Гвинея. Впервые его ареал обитания подвергся изменению после того, как на Новую Гвинею людьми были перевезены собаки динго. Последние вытеснили сумчатого волка с его обычного места обитания, и в наше время он «переехал» жить на остров Тасмания.

Считается, что последний сумчатый волк был убит 13 мая 1930 года, а в 1936 году в одном из зоопарков Австралии умер от старости последний сумчатый волк, содержавшийся в неволе.

Год полного исчезновения: 1936

2. Шерстистый мамонт

Считается, что этот вид мамонтов впервые появился в Сибири около 300-250 тысяч лет назад и постепенно распространился в Европу и Северную Америку. Габариты мамонтов были не такими уж огромными, как считает большинство не слишком знакомых с историей людей: они были лишь немногим больше современных слонов.

Время полного исчезновения: 10 000 лет назад

3. Додо, или маврикийский дронт

Маврикийский дронт долгое время считался мифической птицей, существование которой было полностью придумано и на самом деле ее не существовало в природе. Но после того как специально организованные на Маврикий экспедиции обнаружили останки птицы, обществу пришлось принять тот факт, что птица существовала и причиной ее истребления стали именно люди.

Год полного исчезновения: предположительно 1681

4. Морская корова

Морская или стеллерова корова была открыта в 1741 году экспедицией Витуса Беринга и получила свое имя в честь врача экспедиции Георга Стеллера, который не поленился описать морскую корову со всех сторон, и именно его описания до сих пор считаются самыми полными.

Год полного исчезновения: 1768

5. Странствующий голубь

Странствующий голубь до начала XIX века являлся одной из самых распространенных птиц на земле, его популяция насчитывала до 5 млрд особей. Однако и этого количества птиц не хватило для того, чтобы голуби выжили. Обитавшие на территории современных США и Канады странствующие голуби были предметом активной охоты прибывавших в Америку колонистов.

Год полного исчезновения: 1914

6. Североафриканская коровья антилопа

Коровьи антилопы — это подсемейство крупных антилоп, обитающих в Африке. Их насчитывается несколько видов, но конкретно этот вид практически исчез с карты Земли уже к началу XX века. Охота на них была столь активной, что последние несколько десятилетий своего существования коровьи антилопы встречались только в по-настоящему труднодоступных местах нескольких африканских государств, пока полностью не вымерли к середине прошлого столетия.

Год полного исчезновения: 1954

7. Яванский тигр

Еще в XIX веке яванский тигр встречался на всей территории острова Явы и регулярно досаждал его обитателям. Может быть, это стало одной из причин активной на него охоты, а может быть, что-то другое, но факт остается фактом: к 1950 году в живых на острове осталось всего 20-25 особей.

Год полного исчезновения: около 1970

8. Занзибарский леопард

Уничтожение занзибарского леопарда одновременно и похоже, и не похоже на истребление остальных видов из нашего списка. Леопарда убивали, убивали целенаправленно и очень активно, объявляли на животных охоту и ходили на них всей деревней.

Ученые начали бить тревогу в начале 90-х годов прошлого века, но через несколько лет программа по сохранению вида была свернута как бесперспективная.

Год полного исчезновения: 1990-е годы

9. Пиренейский козерог

Один из четырех известных науке видов испанского дикого козла, которому, в отличие от остальных, не повезло дожить до наших дней. Последний известный представитель этого вида погиб совершенно нелепой смертью — его придавило упавшее дерево.

Ученым удалось взять образцы его ДНК, и они предприняли попытку создать клон козерога, но, к сожалению, клонированный детеныш погиб вскоре после рождения из-за различных врожденных дефектов.

Год полного исчезновения: около 2000

10. Западный черный носорог

Этот подвид черного носорога был объявлен вымершим буквально пару лет назад. Он стал жертвой регулярной охоты на территории своего обитания, в Камеруне. Самым ценным для браконьеров считались рога носорога, используемые в китайской медицине для лечения многочисленных болезней.

Год полного исчезновения: 2011