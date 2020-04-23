Рост концентрации CO2 в воздухе скажется на когнитивных способностях людей: станут глупее и нерешительней

Новости экологии:Выбросы парниковых газов сделают людей более глупыми и нерешительными.

Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере сделает людей более глупыми. О необратимых изменениях в когнитивных способностях людей рассказали сотрудники Кооперативного института исследований в области наук об окружающей среде (CIRES) в своей статье, опубликованной в журнале AGU GeoHealth.

Изменения в атмосфере вызовут характерные перемены в составе воздуха в городах и помещениях. Это, в свою очередь, снизит способности человека к принятию решений и сложному стратегическому мышлению.

К концу XXI века люди будут жить в совершенно других условиях. В помещениях уровень CO2 будет достигать уровня 1 400 миллионных долей, что более чем в три раза превышает показатели воздуха на улице и намного выше, чем когда-либо приходилось испытывать человечеству.

"Удивительно, какие высокие уровни CO2 уже сегодня достигаются в закрытых помещениях, — рассказал Крис Карнаускас, научный сотрудник CIRES, доцент Университета штата Колорадо в Боулдере (CU Boulder) и ведущий автор нового исследования. — Это затрагивает нас всех — от маленьких детей в школьных классах до ученых, от бизнесменов и чиновников до обычных людей в их домах и квартирах".

Шелли Миллер, профессор инженерной школы и соавтор, добавляет, что "вентиляция здания обычно модулирует уровень CO2 в зданиях, но очень часто возникают ситуации, когда в помещении находится слишком много людей, а притока свежего воздуха не хватает для понижения концентрации". По словам ученой, CO2 также может накапливаться в плохо проветриваемых помещениях в течение более длительных периодов времени — например, ночью, во время сна, в спальнях.

Когда мы вдыхаем воздух с высоким уровнем CO2, уровень углекислого газа в нашей крови тоже повышается, уменьшая количество кислорода, поступающего в мозг. Исследования показывают, что это увеличивает сонливость и беспокойство, а также ухудшает когнитивные функции.

Как правило, концентрация CO2 в помещении выше, чем на улице, пишут авторы исследования. А уровень "уличного" углекислого газа в городских районах тоже выше, чем, например, на природе. Концентрация в зданиях является показателем взаимодействия вентилируемого воздуха, забираемого отчасти извне, а также того CO2, который генерируется жильцами здания при выдохе.

Уровень его содержания в атмосфере повышается после Промышленной революции ежегодно. Сегодня он достиг своего пика в 414 мд (по данным обсерватории Мауна-Лоа на Гавайях в 2019 году). Согласно сценарию, в котором люди на Земле не будут сокращать выбросы парниковых газов, Межправительственная группа экспертов по изменению климата прогнозирует к 2100 году уровень CO2 до 930 мд. А в городских районах он будет на 100 мд выше фоновых значений.

Карнаускас и его коллеги разработали комплексный подход, который учитывает прогнозируемые будущие концентрации CO2 на открытом воздухе и влияние локализованных городских выбросов, модель взаимосвязи между уличными и внутренними уровнями и влияние на когнитивные функции человека. Исследователи обнаружили, что если концентрация CO2 на открытом воздухе действительно возрастет до 930 миллионных долей, это приведет к повышению концентрации углекислого газа в помещениях до вредного уровня в 1 400 миллионных долей.

"На этом уровне некоторые исследования продемонстрировали убедительные доказательства значительных когнитивных нарушений, — рассказал Анна Шапиро, доцент кафедры психологии в Университете Пенсильвании и соавтор исследования. — Несмотря на то, что в литературе содержатся некоторые противоречивые результаты и необходимы дополнительные исследования, представляется, что когнитивные области высокого уровня, такие как принятие решений и планирование, особенно чувствительны к увеличению концентрации CO2".

Фактически 1400 мд концентрации CO2 могут снизить нашу базовую способность принимать решения на 25%, а сложное стратегическое мышление — примерно на 50%.

Карнаускас и его соавторы надеются, что эти результаты послужат толчком к дальнейшим исследованиям "скрытых" последствий изменения климата.