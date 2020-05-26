ТОП 10 видов животных, находящихся под максимальной угрозой исчезновения

1 Чёрный носорог Чёрных носорогов можно найти в Намибии и прибрежных районах Восточной Африки. Браконьерство ради их рогов в XX веке привело к резкому сокращению популяции; а между 1960 и 1995 годом количество особей сократилось на 98%. В настоящее время существует 5.000 особей чёрных носорогов, но браконьерство по-прежнему является большой угрозой для их выживания.

2 Западная равнинная горилла Точное количество западных равнинных горилл не известно из-за отдалённости среды их обитания в тропических лесах Африки. Их можно найти в Камеруне, в Центральноафриканской Республике, в Демократической республике Конго, в Экваториальной Гвинее, в Габоне и в Республике Конго. Несмотря на самую большую популяцию среди всех подвидов горилл, популяция западной равнинной гориллы, по данным WWF, за последние 25 лет сократилась на 60% из-за браконьерства, охоты и таких болезней, как лихорадка Эбола. Всемирный фонд дикой природы поддерживает программы, которые помогают остановить браконьерство и разработать вакцину для горилл против лихорадки Эбола.

3 Индийский слон Будучи крупнейшим наземным млекопитающим материковой Азии, индийский слон весит около 5 тонн и обитает на территории 13 стран по всей Южной и Юго-Восточной Азии. Из-за потери среды обитания в результате увеличения человеческой деятельности, сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых 70% слонов в настоящее время можно найти за пределами охраняемых земель. По словам специалистов Всемирного фонда дикой природы, потеря среды обитания и возникающие в результате этого конфликты между людьми и слонами, которые случаются, когда слоны заходят или проходят через населённые человеком районы, на сегодняшний день представляют собой самую большую угрозу для индийских слонов. Всемирный фонд дикой природы работает с общинами и другими партнёрами на всей территории обитания слонов, чтобы сократить количество подобных конфликтов, действуя на благо как слонов, так и людей.

4 Черноногий хорёк Когда-то считавшийся вымершим, черноногий хорёк в течение последних 30 лет сохранил свою популяцию благодаря усилиям по сохранению вида. Благодаря предпринятым усилиям, среди которых защита от болезней и создание новых популяций, в настоящее время в Северной Америке насчитывается 300 особей этого вида. Однако болезни и потеря среды обитания остаются основными угрозами для выживания этих животных.

5 Тигр В дикой природе осталось всего 4000 тигров. Браконьерство и потеря среды обитания увеличили потребность в лучшей защите среды обитания этих животных. "10 лет назад Всемирный фонд дикой природы начал сотрудничать с правительствами 13-ти стран, на территории которых обитают тигры, в стремлении удвоить их популяцию в дикой природе к 2022 году, следующему году Тигра по китайскому календарю", – сказала старший руководитель программы по азиатским видам ВФДП Ниланга Джаясингхе (Nilanga Jayasinghe).

6 Гиеновидная собака В основном встречающаяся в южной части Африки и южной части Восточной Африки, гиеновидная собака является одним из млекопитающих, находящихся под наибольшей угрозой исчезновения. К сокращению их популяции привели случайные убийства людьми и такие болезни, как бешенство и чумка.

7 Синий кит Крупнейшее в мире животное имеет сердце размером с "Фольксваген Жук", весит около 200 тонн и является самым громким животным на Земле: звук его голоса достигает 188 децибел. Их можно увидеть в водах южной части Чили, в Калифорнийском заливе и в Коралловом треугольнике. Синие киты находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата, загрязнения окружающей среды и потери мест обитания.

8 Галапагосский пингвин Эти очаровательные существа живут на вулканических островах Галапагос и являются единственным видом пингвинов, которых можно найти к северу от экватора. Однако галапагосские пингвины находятся в опасности из-за загрязнения окружающей среды и изменения климата. Также угрозу для их существования представляют завезённые на острова животные, такие как собаки, которые распространяют болезни.

9 Зелёная черепаха Зелёная морская черепаха не только единственная травоядная, но и крупнейшая среди своего рода. Она может весить до 180 кг и преимущественно встречается в тропических и субтропических водах. Сбор яиц, охота и потеря мест гнездования, а также попадание в рыболовные сети — всё это является реальной угрозой для выживания зелёной черепахи. Разрушительное воздействие, согласно Всемирному фонду дикой природы, также оказало загрязнение окружающей среды и массовое производство пластмассы. ВФДП работает с рыболовными хозяйствами, чтобы сократить прилов черепах посредством введения в использование безопасных для черепах крючков.