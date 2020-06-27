Качество воздуха: ученые создали детальную карту выбросов вредных частиц за последние 20 лет

Ученые из США представили детальную карту выбросов частиц PM2.5 начиная с 1998 года. Эти частицы накапливаются в организме и со временем могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе объединили данные с нескольких спутников и наземных мониторов, а потом использовали компьютерное моделирование для составления всеобъемлющей карты выбросов во всем мире. Данные охватывают период с 1998 по 2018 год, представляя текущую картину состояния качества воздуха во всем мире.

"Предыдущие исследования, которые изучали долгосрочные выбросы вредных веществ и частиц PM2.5 не использовали такой массив данных, — отметили исследователи. — Однако более старые данные сами по себе не могут отразить результаты многих программ, направленных на сдерживание загрязнения".

Так ученые выяснили, что в Китае значительное снижение уровня загрязнения связано со стратегией местного правительства, принятого в 2011 году. В Индии же проблемы с загрязнением оказались хуже — исследователи зафиксировали там устойчивый рост частиц PM2,5.

Исследователи объяснили, что эти крошечные частицы создаются в природе и из-за деятельности человека — в том числе из-за производственных процессов, выхлопных газов автомобилей и использования дровяных печей. Эти частицы несут большой риск для людей, которые страдают астмой или другими заболеваниями дыхательных путей. В долгосрочной перспективе эти частицы опасны и для людей без заболеваний.

"PM2.5 является одной из основных проблем здравоохранения во всем мире, — отметила Мелани Хаммер, исследователь в лаборатории Рэндалла Мартина в инженерной школе McKelvey. — Очень важно получить точную оценку воздействия на здоровье и данные о загрязнениях".

Ученые добавили, что им нужно уточнять данные карты сразу в нескольких странах. По их данным, Северная Америка, Европа и Китай, имеют обширные системы мониторинга, однако в некоторых странах "они практически отсутствуют".