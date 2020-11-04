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В Шри-Ланке добровольцы и военные спасли более сотни выброшенных на побережье черных дельфинов

В Шри-Ланке добровольцы и военные спасли более сотни выброшенных на побережье черных дельфинов
Обновлено 01:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

В Шри-Ланке после ночи изнурительной спасательной операции, военнослужащие ВМС и волонтеры вернули в море 120 черных дельфинов, которые выбросились на берег в 25 километрах от столицы. 

По меньшей мере двое китообразных не смогли пережить ночь, передает AFP.

Стая черных дельфинов выбросилась на берег в Панадуре, что в 25 километрах к югу от столицы страны. Этот выброс животных стал самым массовым за всю историю страны.  

"Мы использовали наше небольшое прибрежное патрульное судно, чтобы одного за другим вытаскивать китов обратно в более глубокие воды. К сожалению, два кита погибли от травм, полученных при выбросе на берег", - заявил официальный представитель ВМС Индика де Силва.

Черные дельфины (гринды) достигают шести метров в длину и могут весить до тонны. 

Они известны своим выраженным социальным поведением.  

В конце сентября стая из около 470 черных дельфинов застряла на мелководье у Тасмании, тогда удалось спасти лишь сотню животных.

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Шри-Ланка, Черные дельфины.

Автор:

Телеграф
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