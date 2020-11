В Шри-Ланке добровольцы и военные спасли более сотни выброшенных на побережье черных дельфинов

В Шри-Ланке после ночи изнурительной спасательной операции, военнослужащие ВМС и волонтеры вернули в море 120 черных дельфинов, которые выбросились на берег в 25 километрах от столицы.

По меньшей мере двое китообразных не смогли пережить ночь, передает AFP.

Стая черных дельфинов выбросилась на берег в Панадуре, что в 25 километрах к югу от столицы страны. Этот выброс животных стал самым массовым за всю историю страны.

"Мы использовали наше небольшое прибрежное патрульное судно, чтобы одного за другим вытаскивать китов обратно в более глубокие воды. К сожалению, два кита погибли от травм, полученных при выбросе на берег", - заявил официальный представитель ВМС Индика де Силва.

Residents of Panadura in Sri Lanka have defied the area's #COVID19 curfew to help push 100 beached whales back into the sea.

Watch more videos from Sky News: https://t.co/2JrPDZvghG pic.twitter.com/IykKN2BmD3

— SkyNews (@SkyNews) November 3, 2020