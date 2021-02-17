Эксперт об угрозе радиационного загрязнения Донбасса: "Ситуация действительно серьезная"

На неподконтрольной властям Украины части Донбасса уже несколько лет зреет масштабная экологическая катастрофа – радиационное загрязнение, и для ее предотвращения необходимо давить на заправляющую там всем Россию.

Член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш прокомментировал "Телеграфу" выступление главы делегации Украины в ТКГ Леонида Кравчука на заседании Совбеза ООН 11 февраля в части угрозы экологической катастрофы в регионе.

"Речь об угрозе радиационного загрязнения. Она возникла после того, как почти три года назад оккупационная администрация ОРДО прекратила откачку воды с объекта "Кливаж" на шахте "Юнком" (район Енакиево). Еще в 1979 году в шахте провели ядерный взрыв. До 2018-го из шахты, не работающей с 2001 года, откачивали воду. Это нужно, чтобы радиация не поднялась на поверхность. Но три года назад, в апреле 2018 года, оккупационная администрация затопила шахту", - рассказал Гармаш.

Он отметил, что Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) с просьбой провести мониторинговую миссии на временно неподконтрольной Киеву территории.

"Но россияне, фактически управляющие там всем, инспекторов МАГАТЭ не допускают", - констатировал Гармаш.

Говоря о выступлении Кравчука, эксперт сказал: "Похоже, ситуация действительно серьезная. Зараженные радиоактивными отходами воды могут попасть в питьевые источники, водохранилища, в море. Это серьезная опасность для всего региона".

В этом контексте он выразил убеждение, что "следует давить на Россию с требованием допустить туда инспекторов МАГАТЭ".

Больше по теме читайте в материале "Телеграфа": "Тарифы в ОРДЛО растут, у России остались деньги только на военных". Сергей Гармаш - о последних событиях на Донбассе".

Как сообщалось, на днях в оккупированном Россией Крыму полностью пересохла река.