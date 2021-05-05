Как из сказки: в Чернобыльской зоне обнаружили очень редкие первоцветы (фото)

В Чернобыльском радио-экологическом биосферном заповеднике ботаники обнаружили ряд редких растений.

Об этом 4 мая сообщили в Фейсбуке Чернобыльского заповедника.

Ученые обнаружили Сон луговой "Pulsatilla pratensis" (Сон чернеющий, Сон-трава чернеющая, "Pulsatilla nigricans") и Сон раскрытый, или широколистный "Pulsatilla patens".

Сообщается, что данные растения находятся в Красной книге Украины и Беларуси как неоцененные. Сон широколистный также занесен в приложение к Бернской Конвенции 1979 года как вид, подлежащий особой охране.

Найденные виды имеют значение как объекты видового биоразнообразия.

Данные первоцветы можно встретить в заповеднике в сосновых лесах и на опушках в конце апреля - начале мая. Сон луговой цветет одновременно с появлением листьев.

У сон-травы широколистой листья, собраны в прикорневую розетку и появляются после отцветания растения. Размножение происходит семенами, не распространяясь на большие площади.

Отметим, число видов сон-травы сокращается из-за деятельности человека. Но, благодаря мероприятиям в заповеднике они имеют локальные популяции.

Напомним, что 26 апреля в Чернобыле побывали участники катастрофы и запечатлели на фото наиболее запомнившиеся им пейзажи.