От Антарктиды откололся айсберг, в пять раз превышающий площадь Киева (видео)

От берегов Антарктиды откололся самый большой в мире айсберг под названием А-76, площадь которого в 5 раз превышает размеры столицы Украины Киева.

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве (ESA).

Размеры айсберга, который откололся 13 мая, составляют около 4320 кв. км., длина около 170 км, а ширина - 25 км, и он в пять раз превышает площадь Киева - 839 кв. км.

Огромную глыбу льда обнаружила Британская антарктическая служба, а Национальный ледовой центр США при использовании изображений Copernicus Sentinel-1.

На фото с миссии Copernicus Sentinel-1, и показана гигантская ледяная плита, отколовшаяся от шельфового ледника Ронне, который лежит в море Уэдделла.

Фото: Европейское космическое агентство

Отметим, что согласно новому исследованию, уровень моря, вероятно, будет расти быстрее, чем предсказывают большинство климатических моделей.

Напомним, что 7 мая в сети показали как самое глубокое озеро Байкал в России "пробуждается" после зимы.