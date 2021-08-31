Не Челси единым: главный украинский футбольный спонсор объединил сразу восемь клубов УПЛ

Компания Parimatch Ukraine все активнее вовлекается в развитие украинского футбола

"Челси", "Ювентус", "Мариуполь" и "Верес" — казалось бы, что общего может быть у этих клубов, представляющих не только разные страны, но и разные футбольные Олимпы? До сих пор так и было, пока все эти проекты не объединил один друг и партнер в лице Parimatсh.

Недавно стало известно, что украинская компания стала спонсором лондонского "Челси", при том что ранее она заключила контракты с другими участниками АПЛ — "Лестером" и "Эвертоном", а также грандом итальянского футбола "Ювентусом", чьи цвета еще совсем недавно защищал Криштиану Роналду.

"Мы строим глобальный бренд, частью которого является спонсорство и партнерство с большими клубами и отдельными спортсменами. Мы очень четко отбираем тех, с кем будем сотрудничать — используем комплексный подход с десятками метрик," — объясняет глава наблюдательного совета Parimatch Tech Сергей Портнов.

Впрочем, компания уделяет внимание не только европейским грандам, но и помогает развивать отечественный футбол. Уже набрал ход и подарил нам первые впечатления новый сезон украинской футбольной Премьер-лиги. Фанаты смогли оценить, как вписались в свои клубы новички, приобретенные в летнее трансферное окно и понять, как команды подготовились к новому сезону во время летней паузы. Уже сейчас соцсети переполнены смелыми прогнозами — кто же будет сильнее по итогам чемпионата — "Динамо" или "Шахтер"? Сможет ли "Металлист" Ярославского с первой попытки пройти Первую лигу и на всех парах "залететь" в УПЛ? А каковы шансы новичка элиты — ровенского "Вереса", чья история при помощи блогера Дмитрия Поворознюка стала настоящей медиабомбой прошлого сезона, удивить опытных и грозных противников?

Первые сенсации, красивые матчи и скандалы удачно дополнили и приятные новости о сотрудничестве украинских футбольных клубов со всемирно известным брендом Parimatch Ukraine. Интересно, что обычно спонсорский контракт заключают с одной командой, а тут сразу восемь участников УПЛ (!) получили дополнительные средства для развития и повышения результатов. В этот список вошли "Черноморец", "Десна", "Верес", "Львов", "Александрия", "Днепр-1", "Мариуполь" и "Металлист-1925". Примечательно, что харьковчане уже два года сотрудничают с Parimatch Ukraine.

Такое партнерство в очередной раз подчеркивает заинтересованность бренда в развитии спорта в нашей стране. И как бизнес, и как компания-меценат Parimatch Ukraine прикладывает усилия, чтобы футбол в нашей стране не выживал, а двигался вперед и создавал конкуренцию на европейской арене.

"Мы инвестируем не просто в спорт — мы инвестируем в будущее. Нам приятно видеть, как люди идут на стадионы, чтобы поддержать свои команды. Ведут своих детей, приучают к спорту, фанатской культуре. Год пандемии показал, как всем нам не хватало этой атмосферы. Мы считаем, что успех украинских команд зависит не только от руководства клубов, но и от спонсоров. И мы готовы брать на себя ответственность", — говорит Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Бренд Parimatch Ukraine был создан в Украине и более 25 лет работает на рынках разных стран, строит прозрачный и открытый бизнес. Компания Parimatch Ukraine стала первым букмекером, который получил лицензию в нашей стране. Главный офис и ее руководство находятся в Украине.

"Киев — город №1 в мире. Мы живем в идеальном месте. Здесь сложилась отличная комбинация факторов — люди, питание, вера, природа, — сказал Сергей Портнов в интервью YouTube-каналу Big Money. — Я бы ни за что отсюда не переехал".

Видимо, любовь к собственной стране и желание сделать ее лучше, является одним из триггеров, которым руководствуется компания при построении бизнеса. Приятно, что Parimatch Ukraine спонсирует не только футбольные клубы, но и уделяет внимание куда менее популярным видам спорта и отдельным украинским спортсменам. Как известно, не так давно амбассадором Parimatch Ukraine стал сильнейший человек планеты Алексей Новиков, а другой амбассадор бренда Ярослав Амосов в начале лета стал чемпионом Bellator MMA.