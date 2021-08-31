Не Челсі єдиним: головний український футбольний спонсор об’єднав відразу вісім клубів УПЛ

Компанія Parimatch Ukraine все активніше втягується в розвиток українського футболу

"Челсі", "Ювентус", "Маріуполь" та "Верес" — здавалося б, що спільного може бути у цих клубів, які представляють не тільки різні країни, але й різні футбольні Олімпи? Досі так і було, поки всі ці проєкти не об’єднав один друг і партнер в особі Parimatсh Ukraine.

Нещодавно стало відомо, що українська компанія стала спонсором лондонського "Челсі", при тому що раніше вона уклала контракти з іншими учасниками АПЛ — "Лестером" і "Евертоном", а також грандом італійського футболу "Ювентусом", чиї кольори ще зовсім недавно захищав Кріштіану Роналду.

"Ми будуємо глобальний бренд, частиною якого є спонсорство та партнерство з великими клубами й окремими спортсменами. Ми дуже чітко відбираємо тих, з ким будемо співпрацювати — використовуємо комплексний підхід з десятками метрик", — пояснює голова наглядової ради Parimatch Tech Сергій Портнов.

Втім, компанія приділяє увагу не тільки європейським грандам, а й допомагає розвивати вітчизняний футбол. Уже набрав хід і подарував нам перші враження новий сезон української футбольної Прем’єр-ліги. Фанати змогли оцінити, як вписалися у свої клуби новачки, придбані в літнє трансферне вікно і зрозуміти, як команди підготувалися до нового сезону під час літньої паузи. Уже зараз соцмережі переповнені сміливими прогнозами — хто ж буде сильніше за підсумками чемпіонату — "Динамо" або "Шахтар"? Чи зможе "Металіст" Ярославського з першої спроби пройти Першу лігу і на всіх парах "залетіти" в УПЛ? А які шанси новачка еліти — рівненського "Вереса", чия історія за допомогою блогера Дмитра Поворознюка стала справжньою медіабомбою минулого сезону, здивувати досвідчених і грізних супротивників?

Перші сенсації, красиві матчі та скандали вдало доповнили й приємні новини про співпрацю українських футбольних клубів зі всесвітньо відомим брендом Parimatch Ukraine. Цікаво, що зазвичай спонсорський контракт укладають з однією командою, а тут відразу вісім учасників УПЛ (!) отримали додаткові кошти для розвитку і підвищення результатів. У цей список увійшли "Чорноморець", "Десна", "Верес", "Львів", "Олександрія", "Дніпро-1", "Маріуполь" і "Металіст-1925". Примітно, що харків’яни вже два роки співпрацюють з Parimatch Ukraine.

Таке партнерство в черговий раз підкреслює зацікавленість бренду в розвитку спорту в нашій країні. І як бізнес, і як компанія-меценат Parimatch докладає зусиль, щоб футбол в нашій країні не виживав, а рухався вперед і створював конкуренцію на європейській арені.

"Ми інвестуємо не просто в спорт — ми інвестуємо в майбутнє. Нам приємно бачити, як люди йдуть на стадіони, щоб підтримати свої команди. Ведуть своїх дітей, привчають до спорту, фанатської культури. Рік пандемії показав, як усім нам не вистачало цієї атмосфери. Ми вважаємо, що успіх українських команд залежить не тільки від керівництва клубів, але і від спонсорів. І ми готові брати на себе відповідальність", — говорить Наталя Гілевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Бренд Parimatch Ukraine був створений в Україні й понад 25 років працює на ринках різних країн, будує прозорий і відкритий бізнес. Компанія Parimatch Ukraine стала першим букмекером, який отримав ліцензію в нашій країні. Головний офіс і її керівництво знаходяться в Україні.

"Київ — місто №1 у світі. Ми живемо в ідеальному місці. Тут склалася відмінна комбінація факторів — люди, харчування, віра, природа, — сказав Сергій Портнов в інтерв’ю YouTube-каналі Big Money. — Я б нізащо звідси не переїхав".

Мабуть, любов до власної країни й бажання зробити її краще, є одним з тригерів, яким керується компанія при побудові бізнесу. Приємно, що Parimatch Ukraine спонсорує не тільки футбольні клуби, а й приділяє увагу куди менш популярним видам спорту та окремим українським спортсменам. Як відомо, не так давно амбасадором Parimatch Ukraine став найсильніший чоловік планети Олексій Новіков, а інший амбасадор бренду Ярослав Амосов на початку літа став чемпіоном Bellator MMA.