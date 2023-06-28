"Горд, что я Твой сын": известный украинский футболист потерял на войне отца (фото)

Кровавая война продолжает забирать жизни украинцев

На войне с российским агрессором погиб отец бывшего футболиста ряда украинских клубов Николая Жовтюка Владимир Жовтюк.

Как пишет Футбол 24, погибшему герою Украины было 56 лет.

Похороны Владимира Жовтюка пройдут сегодня, 28 июня, в Звягеле.

"Владимир был верен военной присяге и погиб во время исполнения служебных обязанностей, защищая независимость и территориальную целостность Родины. Самые искренние соболезнования родным и близким.

Вечный покой души и слава защитнику, отдавшему жизнь за Украину! Пусть тело воина, уставшее боями, иссечено вражеским оружием покоится с миром", – написали на странице Звягельского городского совета.

Что касается Николая Жовтюка, то он является воспитанником львовских "Карпат". Также он поиграл за "Кристалл", "Тернополь", "Львов", "Буковину" и "Полесье".

"До сих пор тяжело в это поверить, будто страшный сон. Твари забрали твое тело, но им не отобрать твою светлую душу и память которая будет жить вечно! на душе..

Ты был не слишком говорливым, но справедливым, бескорыстным и безгранично добрым, готовым всегда прийти на помощь и отдать последнюю рубашку. Твои ясно-голубые глаза были наполнены любовью и теплом. К сожалению, война забирает лучших. Горд, что я Твой сын!" — написал футболист.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне погиб двоюродный брат центрального защитника "Динамо" Никиты Бурды Дмитрий.