"Поднимают голову": россияне пытаются использовать арест руководителя украинского футбола в свою пользу

Павелко — единственный представитель Украины в УЕФА и фактически "голос" нашей страны при принятии европейской футбольной структурой любых важных решений

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину вопрос о применении к агрессору, среди прочего, и жестких футбольных санкций стал остро на повестке дня. Украинская ассоциация футбола направляла не одно обращение в УЕФА, ФИФА с требованием заблокировать участие россиян во всех международных соревнованиях. Так и вышло. Но сейчас, когда в самой Украине руководитель УАФ Андрей Павелко был незаконно, как убеждают адвокаты Ассоциации, помещен в СИЗО, предпринимается попытка россии не только отменить свою футбольную изоляцию, но и повторно аннексировать украинские крымские футбольные клубы.

Сразу после ареста руководителя УАФ Павелко россияне направили в УЕФА запрос о его исключении из исполкома организации, рассказал Олег Блохин. Павелко является единственным представителем Украины в УЕФА и фактически "голосом" нашей страны при принятии европейской футбольной структурой любых важных решений.

Лишить Украину голоса в УЕФА россии чрезвычайно важно, потому что страна-агрессор хочет вернуться в международные турниры.

"Мы все верим в наше возвращение на международную арену! Когда к нам приезжают представители УЕФА, ФИФА – это здорово! Они просто так словами не бросаются. Есть какая-то инициатива или шансы на возвращение российских клубов и сборных", — заявляет сейчас в российских СМИ российский тренер Юрий Семин (в свое время возглавлял киевское "Динамо").

Параллельно другой рукой россияне пытаются включить в свои соревнования клубы из Крыма. Это уже не первая их попытка, но раньше ФИФА и УЕФА, по настоянию Украины, запрещали россиянам трогать крымские футбольные команды.

Нахальная попытка страны-агрессора пойти наперекор решению международных футбольных институций, очевидно, может быть связана с невозможностью украинского представителя Павелко сейчас, например, срочно выехать в УЕФА для защиты украинских позиций в этом вопросе.

УАФ, конечно, публично отреагировала на попытку очередной аннексии крымского футбола и адресовала УЕФА и ФИФА требование вообще исключить россию из этих организаций. Однако, как пишет Олег Протасов, "россияне сейчас мгновенно мобилизуют все свои "кулуарные" усилия".

"россияне мгновенно мобилизуют все свои "кулуарные" усилия, чтобы продолжить свою подрывную деятельность, направленную на лишение Украины своего представителя в УЕФА. Параллельно страна-террорист делает новую попытку аннексировать украинские футбольные клубы украинского Крыма. …Именно сейчас, параллельно с репрессиями против украинского исполкома УЕФА в Украине, россияне пытаются снова поднять голову", — отметил Протасов.

Ранее российские медиа неоднократно критиковали Павелко за проукраинскую позицию по футбольным вопросам. Россияне, например, обвиняли его в якобы незаконном нанесении на форму национальной сборной карты Украины и лозунги "Слава Украине".

Также россияне возмущались тем, что по инициативе УАФ УЕФА признала недействительными заявки российского футбольного союза на проведение Евро-2028 и Евро-2032.

Напомним, в марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и сборные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. На этих санкциях настаивала Украина. Россия попыталась оспорить их в CAS, но в суде страна-агрессор проиграла юридической команде УАФ.