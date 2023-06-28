"Піднімають голову": росіяни пробують використати арешт керівника українського футболу на свою користь

Павелко є єдиним представником України в УЄФА і фактично "голосом" нашої країни при ухваленні європейською футбольною структурою будь-яких важливих рішень

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну питання про застосування до агресора, серед інших, і жорстких футбольних санкцій стало гостро на порядку денному. Українська асоціація футболу скеровувала не одне звернення до УЄФА, ФІФА із вимогою заблокувати участь росіян у всіх міжнародних спортивних змаганнях. І так сталося. Та зараз, коли в самій Україні керівник УАФ Андрій Павелко був незаконно, як переконують адвокати Асоціації, поміщений у СІЗО, відбувається спроба росії не лише скасувати свою футбольну ізоляцію, але й повторно анексувати українські кримські футбольні клуби.

Одразу після арешту керівника УАФ Павелка, росіяни надіслали до УЄФА запит про його виключення з виконкому організації, розповів Олег Блохін. Павелко є єдиним представником України в УЄФА, і фактично є "голосом" нашої країни при прийнятті європейською футбольною структурою будь-яких важливих рішень.

Позбавити Україну голосу в УЄФА росії ж надзвичайно важливо, бо країна-агресор хоче повернутися у міжнародні турніри.

"Ми всі віримо в наше повернення на міжнародну арену! Коли до нас приїжджають представники УЄФА, ФІФА – це чудово! Вони просто так словами не розкидаються. Є якась ініціатива або шанси на повернення російських клубів і збірних", — заявляє зараз в російських ЗМІ російський тренер Юрій Сьомін (свого часу очолював київське "Динамо").

Паралельно, іншою рукою, росіяни намагаються включити у свої змагання клуби з Криму. Це вже не перша їх спроба, та раніше ФІФА та УЄФА, за наполяганням України, забороняли росії чіпати кримські футбольні команди.

Нахабство країни-агресора спробувати піти наперекір рішенням міжнародних футбольних інституцій, очевидно, що може бути пов’язане із неможливістю українського представника Павелка зараз, наприклад, терміново виїхати до УЄФА задля захисту українських позицій у цьому питанні.

УАФ, звичайно, публічно відреагувала на спробу чергової анексії кримського футболу, і адресувала УЄФА та ФІФА вимогу взагалі виключити росію з цих організацій. Однак, як пише Олег Протасов, "росіяни зараз миттєво мобілізують усі свої "кулуарні" зусилля".

"росіяни миттєво мобілізують усі свої "кулуарні" зусилля, щоб продовжити свою підривну діяльність, спрямовану на позбавлення України свого представника в УЄФА. Паралельно країна-терорист робить нову спробу анексувати українські футбольні клуби українського Криму. …Саме зараз, паралельно з репресіями проти українського члена виконкому УЄФА в Україні, росіяни пробують знову підняти голову", — зауважив Протасов.

Раніше російські медіа неодноразово критикувати Павелка за проукраїнську позицію у футбольних питаннях. Росіяни, наприклад, звинувачували його у нібито незаконному нанесенні на форму національної збірної мапи України та гасла "Слава Україні".

Також росіяни обурювалися тим, що за ініціативи УАФ УЄФА визнала недійсними заявки російського футбольного союзу на проведення Євро-2028 та Євро-2032.

Нагадаємо, у березні 2022 року ФІФА та УЄФА відсторонили російські клубні та збірні команди від участі у змаганнях під своєю егідою. На цих санкціях наполягала Україна. Росія спробувала заперечити їх у CAS, але у суді країна-агресор програла юридичній команді УАФу.