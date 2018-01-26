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В ОБСЕ призвали Беларусь разблокировать некоторые интернет-СМИ

Свобода слова
22:52 Пт, 26 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: pixabay

В ОБСЕ встревожены блокировкой интернет-СМИ в Беларуси.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал тревожным явлением блокировку некоторых интернет-СМИ в Беларуси и призвал белорусские власти обеспечить к ним доступ.

"Блокировка доступа к сайтам в Беларуси за последние несколько месяцев вызывает тревогу. Подобные действия препятствуют реализации основных прав человека на получение и распространение информации, а также на свободу СМИ", - говорится в заявлении А.Дезира, распространенном в пятницу.

По словам представителя ОБСЕ, "власти несут ответственность за обеспечение того, чтобы граждане Беларуси не просто беспрепятственно имели доступ к интернету, но и доступ к информации в интернете". Он подчеркнул, что обязательства ОБСЕ, которые разделяет и Беларусь, не позволяют широко трактуемому понятию " национальные интересы" ограничивать осуществление основополагающего права человека на доступ к информации.

Как сообщалось, 24 января интернет-провайдеры в Беларуси начали блокировать доступ к оппозиционному сайту новостей Charter97.org. Власти объяснили блокировку угрозой национальным интересам в неуказанных материалах на веб-сайте. Ранее в декабре анологично был заблокирован доступ к другому популярному сайту Belaruspartisan.org.

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Все по теме:

Арлем Дезир, Беларусь, Блокировка СМИ, ОБСЕ, Свобода слова, СМИ.
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