Неизвестный открыл огонь по редакции газеты в США: есть погибшие

По данным CBS News, в результате погибли четыре человека. Подтверждения этой информации пока нет. Есть ли другие пострадавшие, не уточняется.

Как передает Meduza, стрельба произошла в редакции газеты The Capital в окрестностях Аннаполиса, сообщает The Baltimore Sun (владелец The Capital) со ссылкой на сотрудников издания. По неподтвержденным данным, стрелявший был задержан.

Журналист The Capital Фил Дэвис рассказал в твиттере, что преступник открыл огонь по сотрудникам газеты через стеклянную дверь офиса.

«Ничто не может быть ужаснее, чем сидя под столом слышать, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие», — написал он.

В полиции округа Анн-Арандел подтвердили факт стрельбы, но отказались сообщить что-либо о пострадавших и задержании преступника.

