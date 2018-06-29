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Неизвестный открыл огонь по редакции газеты в США: есть погибшие

Пистолет
03:22 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото из открытых источников

В американском штате Мэриленд произошла стрельба в редакции газеты.

По данным CBS News, в результате погибли четыре человека. Подтверждения этой информации пока нет. Есть ли другие пострадавшие, не уточняется.

Как передает Meduza, стрельба произошла в редакции газеты The Capital в окрестностях Аннаполиса, сообщает The Baltimore Sun (владелец The Capital) со ссылкой на сотрудников издания. По неподтвержденным данным, стрелявший был задержан.

Журналист The Capital Фил Дэвис рассказал в твиттере, что преступник открыл огонь по сотрудникам газеты через стеклянную дверь офиса.

«Ничто не может быть ужаснее, чем сидя под столом слышать, как в людей стреляют, и затем преступник перезаряжает оружие», — написал он.

В полиции округа Анн-Арандел подтвердили факт стрельбы, но отказались сообщить что-либо о пострадавших и задержании преступника.

Ранее в Гонконге женщина застрелила свою тетю и ранила еще троих человек из-за спора о наследстве.

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Мэриленд, Происшествия, Стрельба, США.
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