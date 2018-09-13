Итоги 12 сентября: Премия Сахарова для Сенцова, задержание рейдеров, изменение правил контрактной службы, санкции Трампа

В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова

Самая большая в Европарламенте Европейская народная партия выдвинула Сенцова на премию Сахарова 2018 года.

Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте, номинировала незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова на соискание премии Сахарова.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

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Порошенко внес изменения в правила военной службы

Президент Украины Петр Порошенко внес изменения в Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах.

Соответствующий указ №277/2018 опубликован на сайте главы государства. Он затрагивает нормы по сроку вступления в силу и прекращения действия контрактов.

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Трамп планирует ввести санкции за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, вводящий санкции в отношении иностранных лиц и организаций, которые попытаются вмешаться в выборы на территории страны.

Санкции будут включать заморозку активов, ограничение доступа к финансовой системе США и запрет американцам на инвестиции в попавшие под эти меры компании.

Решение о введении санкций в соответствии с указом будут принимать Госдеп и Минфин США, заявил советник Трампа Джон Болтон.

Указ также обязывает спецслужбы США расследовать факты предполагаемого вмешательства.

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Рейдерская атака на Харьковщине: прокуратура объявила подозрения 22 "титушкам"

Прокуратура предъявила подозрения 22 участникам рейдерского захвата на фермерского хозяйства в Харьковской области.

"Змиевский отдел Чугуевской местной прокуратуры утвердил подозрения 22 участникам конфликта в с. Занки по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия)", - говорится в сообщении.

Ранее национальная полиция задержала более 50 участников конфликта в селе Занки Змиевского района Харьковской области, которые пытались захватить фермерское хозяйство.

Напомним, что 11 сентября в поселке Занки на местном элеваторе произошла драка с применением травматического оружия и газового баллончика, в которой приняли участие несколько десятков человек.