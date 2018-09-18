Суд частично ограничил доступ к прослушке Седлецкой

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, которая обжаловала решение Печерского суда, который предоставил доступ следователям Генпрокуратуры к ее телефонным контактам и сообщениям за 17 месяцев.

"Коллегия судей, руководствуясь соответствующими статьями УПК Украины, постановила: восстановить Седлецкой срок на операционное обжалование на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 года, ее операционную жалобу удовлетворить частично.

Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева 27 августа 2018 года отменить, постановить новое постановление, в котором ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного управления ГПУ Ижука "о временном доступе к вещам и документам" удовлетворить частично", - объявил судья.

При этом суд разрешил предоставить старшему следователю по делу временный доступ к вещам и документам с возможностью получения их копий, находящихся во владении оператора телекоммуникаций "Киевстар".

"А именно: в отношении сведений, дат, времени и местонахождения абонентского номера, которым пользуется журналист Седлецкая за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года включительно", - добавил судья.

Как сообщалось, Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если журналист стал свидетелем преступления, он, как Генеральный прокурор, вынужден требовать в законном порядке через суд необходимые сведения у мобильного оператора.