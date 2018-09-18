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Суд частично ограничил доступ к прослушке Седлецкой

Юрий Луценко
15:37 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск главреда "Схем" Натальи Седлецкой по решению Печерского суда о "чрезмерном вмешательстве" в личную жизнь.

Апелляционный суд Киева частично удовлетворил иск главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой, которая обжаловала решение Печерского суда, который предоставил доступ следователям Генпрокуратуры к ее телефонным контактам и сообщениям за 17 месяцев.

"Коллегия судей, руководствуясь соответствующими статьями УПК Украины, постановила: восстановить Седлецкой срок на операционное обжалование на постановление следователя судьи Печерского районного суда города Киева от 27 августа 2018 года, ее операционную жалобу удовлетворить частично.

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Постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева 27 августа 2018 года отменить, постановить новое постановление, в котором ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного отдела Управления по расследованию преступлений, совершенных работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, Главного управления ГПУ Ижука "о временном доступе к вещам и документам" удовлетворить частично", - объявил судья.

При этом суд разрешил предоставить старшему следователю по делу временный доступ к вещам и документам с возможностью получения их копий, находящихся во владении оператора телекоммуникаций "Киевстар".

"А именно: в отношении сведений, дат, времени и местонахождения абонентского номера, которым пользуется журналист Седлецкая за период с 19 июля 2016 года по 16 ноября 2017 года включительно", - добавил судья.

Как сообщалось, Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что если журналист стал свидетелем преступления, он, как Генеральный прокурор, вынужден требовать в законном порядке через суд необходимые сведения у мобильного оператора.

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ГПУ, Наталья Седлецкая, Решение, Суд, Схемы, Юрий Луценко.
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