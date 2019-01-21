Стало известно, когда состоится бой-реванш Уайлдер - Фьюри

Второй бой с Уайлдером станет для Тайсона Фьюри самым финансово выгодным.

Реванш между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером состоится в конце весны. Об этом заявил промоутер британца Фрэнк Уоррен.

"Конец апреля, начало мая - это сроки для проведения поединка, если нам удастся договориться. Вполне возможно и 27-е апреля.

Переговоры продолжаются, и, думаю, будут успешными, поскольку желание присутствует с обеих сторон. Для Тайсона этот бой вообще будет самым выгодным в финансовом плане.

Бой в США выглядит более привлекательным с финансовой точки зрения, но нам бы хотелось организовать его в Англии", - цитирует Уоррена BoxingScene.

Напомним, первый поединок Уайлдера и Фьюри завершился вничью, но британец дважды побывал в нокдауне.

Ранее сообщалось, что WBC обязал Фьюри и Уайлдера договориться о бое до 5 февраля.