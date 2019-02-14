Суд арестовал 300 тысяч долларов на счету Насирова

Суд арестовал 300 тысяч долларов на британских счетах экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова.

Шевченковский районный суд города Киева на заседании в четверг принял решение о наложении ареста на $300 тысяч экс-главы Государственной фискальной службы Украины, кандидата в президенты Романа Насирова, которые находятся на его счету в банке Великобритании, сообщается на сайте Центра противодействия коррупции (ЦПК).

Соответствующее ходатайство подал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Перов 7 февраля. Эти деньги были выявлены в рамках финансового мониторинга, в ходе которого провели проверку подозрительной операции на $300 тыс при участии Р.Насирова. После этого средства были заблокированы, за чем последовало обращение в НАБУ с запросом о решении вопроса о наложении ареста.

Защита Р.Насирова выступала против удовлетворения ходатайства, указав, что финучреждение, где их подзащитный открыл счет, не является финансовым учреждением в понимании украинского законодательства, а является брокерским, тогда как украинский УПК предусматривает наложение ареста в банках или финучреждениях. Также, по мнению адвокатов, эти деньги находятся не на счете в классическом понимании, отсутствует точный баланс средств, поскольку британцы отметили приблизительную сумму.

Сам Р.Насиров заявил, что это не деньги, а "какой-то договор", заключенный еще до 2015 года, сообщается на сайте ЦПК.

А.Перов апеллировал к тому, что учреждение, в котором находятся деньги Р.Насирова, является финансовым в соответствии с британским законодательством, а счет экс-глава ГФС открывал путем внесения наличных средств в 2015 году.

Как сообщалось, САП установила, что экс-глава ГФС на протяжении как минимум трех лет имел в распоряжении средства в сумме $297 тыс 370 на счету в финансовом учреждении на территории Объединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Вместе с тем, эти деньги не отражались ни в одной из деклараций обвиняемого во время его пребывания на должностях государственного служащего, за исключением декларации кандидата в президенты Украины, поданной сразу же после информирования обвиняемого о выявлении этих средств правоохранительными органами.

Р.Насиров, ранее работавший в компаниях, занимающихся торговлей ценными бумагами, осенью 2014 года был избран народным депутатом Украины по списку "Блока Петра Порошенко". С 5 мая 2015 года он возглавил ГФС Украины. В ночь со 2 на 3 марта 2017 года был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в больнице "Феофания" в рамках расследования дела о реструктуризации рентных платежей за добычу газа компаний, связанных с народным депутатом Александром Онищенко, который покинул Украину и проживает в настоящее время за ее пределами.

3 марта 2017 года Кабинет министров Украины отстранил от должности главы ГФС Р.Насирова, возложив обязанности главы ведомства на и. о. замглавы службы Мирослава Продана. Затем 31 января 2018 года правительство уволило Р.Насирова с должности.

САП в ноябре 2017 года утвердила и направила в суд обвинительный акт, составленный детективами НАБУ по результатам досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Р.Насирова, а также руководителя департамента ГФС. Шевченковский райсуд Киева 27 ноября 2017 года принял решение о рассмотрении по существу этого обвинительного акта. Р.Насиров и его подчиненный обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, Р.Насирову инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Сторона обвинения считает, что глава ГФС в течение 2015-2016 гг., действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр". Эти решения он принял с нарушением установленной законом процедуры, а именно - при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что повлекло тяжкие последствия в виде непоступления в госбюджет обязательных платежей в сумме более 2 млрд грн.

11 2018 года декабря Окружной админсуд Киева отменил решение Кабмина об увольнении Р.Насирова с должности главы ГФС и постановил немедленно восстановить его в должности главы службы. В свою очередь Р.Насиров заявил, что ожидает в среду соответствующего решения Кабинета министров о своем вступлении в должность главы ГФС и готов продолжить работу на этом посту. Однако такое решение правительство с тех пор не принимало.

Р.Насиров также заявил, что готов принимать участие в президентской кампании. Позже ЦИК зарегистрировала Р.Насирова кандидатом в президенты Украины.