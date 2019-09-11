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Лавренюк: с 2016 года авиация в Украине стремительно выросла

Лавренюк: с 2016 года авиация в Украине стремительно выросла
09:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

С 2016 года объем пассажиров которые пользуются услугами украинских аэропортов вырос на 100%.

Начиная с 2016 года пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100%, сообщил заместитель Министра инфраструктуры Юрий Лавренюк.

"Несомненно одним из самых ощутимых результатов работы Министерства инфраструктуры за 2016 - 2019 годы стало стремительное развитие авиации. За период 2016 - 2018 лет пассажиропоток аэропортов Украины вырос на 100%. Если в 2015 году он составлял 10 млн пассажиров, то в 2018 году этот показатель достиг 20,5 млн пассажиров и дальше увеличивается. На рынок Украины зашли 14 новых авиакомпаний. Доля лоукостов в сообщении составляет почти 30%. Кроме того, возобновлена работа более 10 региональных аэропортов", - отметил Юрий Лавренюк.

По словам Лавренюка пассажиропоток аэропорта Борисполь в 2018 г. по сравнению с 2015 г. вырос на 72%. Такие результаты были достигнуты благодаря трансформации бизнес-модели аэропорту и избранию стратегии его развития как международного хаба. Сейчас доля трансферных пассажиров аэропорта достигла 30%, что является основным признаком аэропорта-хаба, а количество авиакомпаний, осуществляющих полеты в/из Борисполя, насчитывает более 50. Кроме того, в аэропорту Борисполь успешно реконсервирован терминал F, который сейчас обслуживает исключительно лоукост перевозчиков.

Что касается международного аэропорта Львов, то объем пассажиропотока в 2018 по сравнению с 2015 г. вырос на 180%. Общее количество авиакомпаний, которое осуществляет полеты в/из Львова на регулярной и чартерной основе в период 2015-2018 гг. увеличилось с 14 до 21, из которых 4 - это лоукосты.

Кроме стремительного роста пассажирских перевозок, также увеличивается объем грузовых перевозок и почты авиационным транспортом. В 2018 этот показатель достиг + 40% по сравнению с 2015 годом.

Помимо того, Юрий Лавренюк отметил, что кроме государственных аэропортов, активно развиваются и региональные аэропорты: "Для развития региональных аэропортов, в 2016 году Кабинетом Министров Украины была утверждена Государственная целевая программа развития аэропортов на период до 2023 года. Согласно данной программе, правительством было выделено более 1, 7 млрд грн на устройство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы, который сможет принимать почти все типы воздушных судов с определенными требованиями стандартов ИКАО. Строительство новой полосы позволит принимать более тяжелые типы воздушных судов, включая Boeing-767, что будет способствовать увеличению пассажиропотока вдвое. Несущая способность новой полосы будет почти вдвое больше от имеющейся (классификационное число способности покрытия (PCN) новой полосы 64, против 35 - существующей). Также в рамках проекта планируется установить светосигнальное, радионавигационное и метеорологическое оборудование для сертифицированного захода на посадку по категории III (ИКАО), тогда как существующая полоса сертифицирована по категории I (ICAO)".

Юрий Лавренюк также отметил, что в этом году уже частично введен в эксплуатацию новый терминал аэропорта Одесса, который строился в рамках государственно-частного партнерства. Пропускная способность нового терминала составляет 1000 пасс/час, полный запуск терминала планируется до конца этого года. Ожидается, что в перспективе терминал сможет обслуживать около 3 млн пассажиров в год.

По словам заместителя министра, в рамках целевой программы также предусмотрено выделение 287,74 млн грн на завершение реконструкции аэропорта Львов. Однако, с целью увеличения пассажиропотока и количества обслуживаемых рейсов необходимо дофинансирование свершения объектов строительства, которые были начаты в рамках подготовки к Евро-2012.

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Также, по инициативе Министерства инфраструктуры, в июне 2019 Кабинет министров Украины направил 200 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы международного аэропорта "Днепр".

Что касается аэропортов Запорожья, Николаева, Полтавы и Херсона - в них тоже есть положительные сдвиги. "В 2017 году было начато строительство терминала в аэропорту Запорожья и в настоящее время выполнено около 90% строительных работ. Уже осенью этого года планируется его открытие. В международном аэропорту Николаев отремонтирована взлетно-посадочная полоса, восстановлен перрон, частично отремонтировано здание аэровокзала, возобновлена работа систем навигации, действует служба авиационной безопасности. В аэропорте "Полтава" в 2017 году открыт международный пункт пропуска через государственную границу и уже в этом году с него начались выполняться международные рейсы. Также, согласно программе развития аэропортов до 2023 года предусмотрено выделение 29,9 млн грн на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Херсон", - отметил замминистра.

Юрий Лавренюк подчеркнул, что не менее важным шагом является восстановление авиасообщения из Киева в аэропорт "Ужгород" и успешное прохождение Украерорухом в 2018 году аудита Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и получения сертификата соответствия нормам ЕС.

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"Сертификат EASA является основанием для получения прав от Словацкой стороны для предоставления услуг по обслуживанию воздушного движения в части воздушного пространства Словакии, которая необходима для маневрирования воздушных судов, чтобы выполнять операции на аэродроме "Ужгород". Сейчас украинской и словацкой сторонами начата работа над подготовкой текста проекта Соглашения между Правительствами Украины и Словацкой Республики об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словацкой Республики. Указанный проект Соглашения согласован с органами исполнительной власти Украины и направлен МИД Украины для передачи словацкой стороне. Заключение настоящего Соглашения будет способствовать восстановлению полноценной работы аэропорта "Ужгород", - отметил замминистра.

Кроме того, в качестве альтернативы аэропорта "Ужгород", Министерство инфраструктуры рассматривает возможность строительства аэропорта в Днепропетровске на базе бывшего военного аэродрома за счет государственных средств и средств инвесторов. Одним из механизмов привлечения государственных средств является включение мероприятия по строительству аэропорта "Мукачево" в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года.

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Юрий Лавренюк отметил, что для дальнейшего развития авиационной отрасли в ближайшей перспективе планируется продолжить развитие лоукост перевозок иностранными и отечественными авиаперевозчиками как в международном, так и в региональном сообщении, продолжение реконструкции и восстановления деятельности региональных аэропортов, путем привлечения средств государственных и местных бюджетов, а также частных инвестиций, утверждение Авиационной транспортной стратегии до 2030 года, и подписание и имплементация Соглашения об общем авиационном пространстве (САП) с ЕС.

"Украина имеет все шансы стать мощным авиахабом между Европой и Азией. Мы приложим все усилия для полноценного восстановления работы всех региональных аэропортов Украины", - подытожил Юрий Лавренюк.

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ЕС, Аэропорт, Инфраструктура, Авиация, Борисполь, Юрий Лавренюк.
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