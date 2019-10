Чемпион мира по боксу находится в тяжелом состоянии после автокатастрофы

Как сообщает ряд американских источников, чемпион мира по боксу Эррол Спенс, который за свою карьеру не проиграл ни одной встречи , попал в ДТП на своем Феррари в городе Даллас, штат Техас, США.

Медицинская помощь, прибывшая на место аварии, заявила, что боксер находится в тяжелом состоянии, но имеет отличные шансы выжить.

На профессиональном ринге Эррол провел 26 боев, все из них он завершил победой. Последний поединок проходил 28 сентября, в нем Спенс нанес поражение Шону Портеру, победив того разделенным решением судьей.

#BREAKING Sources confirm boxer #ErrolSpence seriously injured in overnight crash along Riverfront Blvd. He was ejected from the car. @DanGodwinFOX4 live with the latest @GoodDayFox4 @FOX4 pic.twitter.com/68mYiogZGs

— FOX4Terry (@FOX4Terry) 10 октября 2019 г.