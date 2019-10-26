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Известный тренер: Скорость рук Ковалева удивит Альвареса

Известный тренер: Скорость рук Ковалева удивит Альвареса
12:25 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Facebook

Новости спорта:Бадди МакГирт рассказал, чем Ковалев будет удивлять Канело.

Тренер обладателя чемпионского титула по версии WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева Бадди МакГирт рассказал о предстоящем бое против Сауля Альвареса.

«Скорость рук Ковалева станет сюрпризом для Канело. Не знаю, о чем думают в команде Альвареса, но учитывая силу ударов Сергея, они могут посчитать, что он будет идти вперед, пытаясь донести один удар.

Сергей будет идти вперед и работать сериями. Альварес желает боксировать, затащить Ковалева в поздние раунды, а затем надавить на газ.

Жесткий нокдаун после гонга

Но когда он это сделает, Сергей тоже начнет работать активнее», – сказал МакГирт.

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Сауль Альварес, Новости бокса, Сергей Ковалев, Канело, Ковалев – Альварес, Бадди Макгирт.
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