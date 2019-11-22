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Суркис: Зеленский закончит войну и поднимет экономику Украины

Суркис: Зеленский закончит войну и поднимет экономику Украины
12:15 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Игорь Суркис рассыпался в комплиментах перед Владимиром Зеленским.

Игорь Суркис поведал, чего он ждет он нового Президента Украины.

Все в клубе надеются на то, что в Украине закончится война, что наступит пора экономического развития и это благотворно скажется на ситуации с профессиональным футболом.

Мы ждем и верим в то, что наш чемпионат снова обретет большую интригу, что его уровень заметно улучшится. Нам очень хочется, чтобы люди вернулись на стадионы и даже на матчи против аутсайдеров ходили бы десятки тысяч болельщиков команды.

Игрока Динамо обвинили в избиении девушки 

Мы верим в улучшение экономической ситуации в стране, верим, что нынешний президент сумеет закончить войну и дать возможность для развития. Как всей страны, так и футбола.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Игорь Суркис, УПЛ, Новости спорта, Новости футбола, Владимир Зеленский.
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