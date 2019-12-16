Трюдо: Канада ежегодно будет увеличивать международную помощь

Джастин Трюдо заявил, что Канада будет постоянно увеличивать объемы международной помощи.

В течение следующих десяти лет Канада будет постоянно увеличивать объемы международной помощи.

Об этом говорится в мандате, переданном премьер-министром Канады Джастином Трюдо министру международного развития Карине Гулд.

“Вам предстоит оказывать международную помощь Канады, которая к 2030 году ежегодно будет увеличиваться, отражая нашу готовность воплощать Цели устойчивого развития ООН”, - отмечается в документе.

Трюдо также подчеркнул важность соблюдения феминистических принципов в международной помощи.

“Вам следует внедрять феминистическую программу международной помощи, в том числе создавая возможности для женщин в развивающихся странах”, - подчеркнул глава правительства.

На международную помощь Канада ежегодно выделяет около 0,3% ВВП, тогда как рекомендуемый ООН показатель составляет 0,7%.