Экс-чемпион мира: Лопес создаст проблемы Ломаченко

Тимоти Брэдли дал свой прогноз на возможный бой Ломаченко - Лопес.

Бывший чемпион мира Тимоти Брэдли считает, что новоиспеченный обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) может создать проблемы чемпиону мира по версиям WBA, WBO и WBC Василию Ломаченко (14-1, 11 КО), если они встретятся в объединительном бою. К такому выводу он пришел, оценивая уверенную победу Лопеса в чемпионском бою с Ричардом Комми. Цитирует Брэдли ESPN.

«Лопес в бою с Комми сделал что-то особенное. Надо понимать, что Ричард - невероятно опытный боксер, он не раз участвовал в чемпионских боях. Комми - машина с большим количеством тяжелых ударов. С какими боксерами сложнее всего драться, если не учитывать бойцов а-ля Флойд Мейвезер?

Это панчеры, выбрасывающие много ударов. Однако Лопес уничтожил Комми. Ломаченко сталкивается с проблемами, когда дерется против высоких и долговязых оппонентов. Лопес обладает взрывной ударной мощью. Это будет интересный бой.

Теофимо будет сокращать дистанцию. Ломаченко нравится драться в таком ключе, но у Лопеса будет возможность нанести удар, потому что у него короткие руки. Ему нравится действовать вблизи. Это серьезный бой. Он точно не будет легким для Ломаченко».