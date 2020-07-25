Корниенко о правоохранителях: У нас много к ним вопросов всегда

В "Слуге народа" прокомментировали оперативность украинских правоохранителей в деле луцкого террориста.

К деятельности правоохранительных органов всегда много вопросов, но пока преждевременно давать оценки относительно их деятельности в ситуациях с заложниками в Луцке и Полтаве.

Об этом во время брифинга заявил председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко.

"По правоохранителям действительно, я уже говорил, что у нас много к ним вопросов всегда, так сложилось", - сказал Корниенко.

Он отметил, что предложил бы вызвать глав правоохранительных ведомств для отчета перед парламентом, если бы сейчас продолжалась сессия Верховной Рады.

"О какой-то оперативной оценки, то я думаю, что пока идут расследования, пока идут следственные действия, мы не имеем на них как-то влиять и делать свои оценки, которые могут так или иначе повлиять на эту ситуацию. Тем более, что если говорить о ходе событий, то правоохранители неоднократно просили быть осторожнее в оценках", - отметил Корниенко.

Как известно, 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. Вечером того же дня мужчина сдался и были освобождены 13 заложников.

В Харькове правоохранители задержали мужчину, которого считают сообщником "луцкого террориста". Сейчас оба мужчины по решению суда отправлены под арест. Расследование продолжается.

Кроме того, утром 23 июля мужчина в Полтаве взял в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области, полковника Виталия Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями, автомобиле, в направлении выезда из города. Злоумышленник с заложником автомобилем двигался в сторону Киева.

Около 16:00 появилась информация, что мужчина, захвативший в Полтаве начальника местного уголовного розыска, отпустил заложника и сбежал в леса. Поиски продолжаются.