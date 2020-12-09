Пожар в кинотеатре Полтавы: появились данные о жертве

Во время масштабного пожара в кинотеатре имени Котляревского, в здании которого находится и ресторан «Версаль» 9 декабря, нашли труп человека.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Украины в Полтавской области Светлана Рыбалко.

"Мы получили сообщение, что в здании нашли труп, погиб человек. Пока не могу сказать, это мужчина или женщина", - сказала Рыбалко.

В пресс-службе ГСЧС в Полтавской области отмечают, что пожар удалось ликвидировать в 9:15

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно об историческом здании, уничтожаемом пожаром в Полтаве.

Также стало известно. что здание, в котором находился кинотеатр и ресторан по решению суда хотели закрыть в январе 2020 года.Но тогда, несмотря на явные нарушения в технике противопожарной безопасности, суд не стал закрывать развлекательный комплекс. Как сообщает пресс-служба полиции в Полтавской области, на данный момент по факту пожара открыто уголовное производство. Санкция статьи предполагает наказание от трех до 8 лет тюрьмы.