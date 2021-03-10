Дело о сбитом Boeing МАУ под Тегераном: Украина поддержала в ООН обвинения против Ирана

Украинская сторона присоединилась к общему заявлению Британской, Канадской и Шведской сторон по вопросу сбития Ираном самолета PS752 во время 46-й сессии Совета ООН.

Об этом сообщили на сайте украинского МИД.

По словам министерства, весьма тревожным звонком является преследование Ираном семей некоторых жертв катастрофы.

Учитывая данный факт, иранских властей призвали к ответу на письмо представителя ООН Агнес Калламар, а также перестать запугивать и преследовать семьи жертв катастрофы. При этом также было запрошено обеспечение полного расследования уголовных дел и справедливые решения для жертв трагедии. В добавок к этому у страны затребовали дать отчет событий, ставших причиной данного инцидента.

Стоит напомнить, что ранее, 24 февраля, Иран обвинили в нежелании расследовать крушение украинского боинга 737-800 "МАУ" вместе с Украиной.