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Дедушкой 8-летней Миланы Маханец оказался чиновник Верховной Рады: как он отреагировал на скандал с внучкой
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Дедушкой 8-летней Миланы Маханец оказался чиновник Верховной Рады: как он отреагировал на скандал с внучкой

Дедушкой 8-летней Миланы Маханец оказался чиновник Верховной Рады: как он отреагировал на скандал с внучкой
Обновлено 16:14 Сегодня Телеграф

Стало известно имя дедушки 8-летней Миланы Маханец, вызвавшей шок у украинцев публичными заявлениями о начале романтических отношений с 13-летним Insta-блогером Пашей Паем. Им оказался Сергей Шумейко, главный консультант секретариата Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики.

Страница мужчины была найдена в одной из социальных сетей. Позже, в разговоре с журналистами, сотрудник Аппарата Верховной Рады признал, что Милана его внучка, сообщает "Сегодня".

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Чиновник также высказался по поводу недавнего скандала с фотографиями, в который угодила его внучка.

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"Я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", - отметил Шумейко.

Отметим, говорят, что аккаунт юной модели в Instagram активно раскручивает ее мама Даша Маханец.

Напомним, Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы и социальные службы для проверки ситуации с "романом" 8-летней модели Милы Маханец и 13-летнего Insta-блогера Паши Пая,

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Скандал, Мила Маханец, Пай Пай, Сергей Шумейко.
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