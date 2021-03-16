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Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели

Аморально, недопустимо и повлияет на целое поколение: полиция проверит "роман" 8-летней модели
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф

Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы и социальные службы для проверки ситуации с "романом" киевской 8-летней модели Милы Маханец и 13-летнего Insta-блогера Паши Пая, а также размещения в их аккаунтах в социальных сетях определенного фото и видео контента.

Об этом Кулеба написал на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 15 марта, вечером.

"Два дня назад я получил сообщение о "юных блоггерах" (мальчик - 13 лет, девочка - 8 лет), в социальных сетях которых размещены фото и видео, которые могут негативно повлиять на психоэмоциональное развитие детей и иметь разрушительное воздействие на многомиллионную аудиторию других детей. Я сразу обратился МВД, Генпрокуратуру, киберполицию, социальные службы для установления фактов и соответствующего реагирования", - написал уполномоченный по правам детей.

По его словам, правоохранители после установления фактов должны выяснить, есть ли основания для привлечения к ответственности родителей или других лиц, которые могут быть причастны к изготовлению такого контента.

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"Лично я считаю недопустимым и нарушающим права детей создание такого контента с участием детей. Это сексуализирует образ ребенка и может привести к вовлечению тысяч детей в сексуальное насилие и эксплуатацию. Для меня такой контент - аморальный и провокационный", - подчеркнул уполномоченный по правам детей.

Он выразил убеждение, что государство и общество должно категорически отреагировать для недопущения таких случаев в будущем, "иначе последствия могут быть разрушительными для целого поколения".

Также Кулеба призвал родителей быть внимательными к тому, в каких социальных сетях общаются их дети, что  они публикуют, за кем наблюдают и кто является их "кумирами".

Как сообщалось, в феврале текущего года популярная 14-летняя ТикТокерша из Пенсильвании, США, с миллионами просмотров на видео Клэр Миллер убила собственную сестру, которая была прикована к инвалидной коляске.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Полиция, Проверка, Instagram, Фото, Николай Кулеба, Мила Маханец, Даша Маханец, Паша Пай.
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