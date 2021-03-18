Зеленский собирает СНБО на внеочередное заседание: первые детали

В пятницу, 19 марта, состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник в Офисе президента.

Начало заседания запланировано на 17:00. По словам собеседника издания, принятие особо громких и сенсационных решений на заседании СНБО не ожидается.

Отметим, что заседания СНБО проводятся традиционно каждые две недели. Правда, последнее состоялось на прошлой неделе. Тогда было решено, что необхожимо национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам. Позже секретарь СНБО Алексей Данилов уточнил, что речь идет ни сколько о национализации, а об возвращении предприятия украинскому народу.

Также было поручено СБУ изучить обстоятельства ратификации "Харьковских соглашений" и действия 236 нардепов VI созыва, которые поддержали их в 2010 году и продлили пребывание Черноморского Флота РФ в Крыму в обмен на российскую скидку на газ для Украины.