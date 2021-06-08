После деревьев Зеленский решил "садить" парки (видео)

Тема растительности и посадки не оставляет президента Владимира Зеленского. На фоне инициативы с высадкой миллиарда деревьев, гарант предложил "высадить" и парки – по одному в каждом регионе.

С этим предложением он выступил перед участниками заседания палаты регионов Конгресса местных и региональных властей.

"Хочу предложить участникам Конгресса совместную цель – это 1551 новый парк, то есть один новый парк в каждой громаде. Другими словами – давайте сажать вместе", - заявил Зеленский в Днепре во вторник, 8 июня.

Как сообщал "Телеграф", заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении высадить в стране за три года 1 млрд деревьев встретили бурным обсуждением в сети.

Также 7 июня Зеленский рассказал о программе, по которой каждый ребенок в Украине будет получать процент от добычи недр.