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Василиса Фролова показала первые зубы своего пятимесячного сына: "Загрызу"

Василиса Фролова показала первые зубы своего пятимесячного сына: "Загрызу"
Обновлено 09:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая впервые стала мамой 7 марта 2021 года, во всю наслаждается материнством. Ведущая не скрывает своего сына от общественности, а даже наоборот хвастается им перед своими подписчиками в соцсетях. 

Так, на своей странице в Инстаграм в сторис Василиса опубликовала милый снимок малыша, а точнее его маленький ротик, в котором виднеются первые два зубика. 

"Загрызу" - сопроводила фото телеведущая. 

Напомним, что отцом Родиона является креативный продюсер Дмитрий Котеленец,  с которым у Фроловой отношения сложились достаточно стремительно. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Василиса Фролова рассказала, как прошла их первая с Родионом прогулка по воде на катере. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 234

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Отношения, Телеведущая, Василиса Фролова, Дмитрий Котеленец.
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