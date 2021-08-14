Василиса Фролова показала первые зубы своего пятимесячного сына: "Загрызу"

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, которая впервые стала мамой 7 марта 2021 года, во всю наслаждается материнством. Ведущая не скрывает своего сына от общественности, а даже наоборот хвастается им перед своими подписчиками в соцсетях.

Так, на своей странице в Инстаграм в сторис Василиса опубликовала милый снимок малыша, а точнее его маленький ротик, в котором виднеются первые два зубика.

"Загрызу" - сопроводила фото телеведущая.

Напомним, что отцом Родиона является креативный продюсер Дмитрий Котеленец, с которым у Фроловой отношения сложились достаточно стремительно.

Ранее, "Телеграф" писал, что Василиса Фролова рассказала, как прошла их первая с Родионом прогулка по воде на катере.